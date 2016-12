Papa apre a divorziati e separati

13:15 - I pastori della Chiesa "sono chiamati a interrogarsi su come assistere" i divorziati o separati, "affinchè non si sentano esclusi dalla misericordia di Dio, dall'amore fraterno di altri cristiani e dalla sollecitudine della Chiesa per la loro salvezza". Lo ha detto papa Francesco ai vescovi polacchi in visita Ad Limina. L'ulteriore raccomandazione è che "le parrocchie siano luoghi di ascolto, di dialogo, di conforto e di sostegno per gli sposi".