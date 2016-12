11:38 - L'aereo che trema per le turbolenze. Poi uno spaventoso vuoto d'aria. Una hostess picchia violentemente la testa e rimane ferita. Un suo collega rimedia una frattura all'anca. Momenti di panico, a causa del maltempo, per i 154 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio di un volo Easyjet decollato da Londra con destinazione Napoli. A scopo precauzionale, il comandante è atterrato a Roma.

E' successo lunedì, giornata in cui il maltempo ha sferzato il Centro e il Sud Italia. E i problemi, per i passeggeri, sono sorti proprio poco lontano da Roma.



Tanto che è stato deciso di interrompere il volo a Fiumicino e di organizzare un trasferimento in pullman dallo scalo romano al capoluogo campano.



Alcuni testimoni raccontano di vere e proprie scene di panico a bordo, con cappelliere che si aprivano lasciando cadere bagagli e oggetti, e passeggeri terrorizzati che urlavano, pregavano e piangevano per la paura.



La compagnia si è scusata per gli inconvenienti chiarendo che sono da attribuire esclusivamente alle cattive condizioni atmosferiche.