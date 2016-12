Palermo, missionario laico torna a camminare dopo un viaggio a Lourdes

13:27 - Da anni era costretto a trascorrere le sue giornate su una sedia a rotelle, a causa di un grave problema alla spina dorsale: ma adesso Biagio Conte, un missionario laico sempre a servizio dei più poveri e bisognosi di Palermo, è "rinato" e cammina senza alcun problema. Per molti si tratta di un miracolo: e a sostenere questa tesi è anche la stessa diocesi di Palermo. Quello che è sicuro è che il missionario si era recato a Lourdes con i piedi scalzi, nel maggio scorso. Per i medici non ci sono spiegazioni scientifiche.