Palermo, ha un amante e il marito la tradisce con la sorella: è uno scherzo

15:08 - Lui, lei, il cognato e la sorella: tutti traditi, o quasi. Sarebbe stato l'intreccio amoroso da fare invidia alla più macchinosa delle commedie all'italiana. Troppo bello per essere vero: e infatti era un pesce d'aprile nel quale siamo cascati anche noi. Il fatto, finto, accadeva a Palermo, nella zona balneare dell’Addaura: una donna era in procinto di appartarsi con l’amante (suo cognato) quando, entrata nella casa che doveva essere il loro nido d’amore segreto, ha trovato il marito e la sorella a letto nudi. La protagonista, 33 anni, sarebbe entrata nell'appartamento certa di trovarsi in un posto sicuro e invece appena varcata la soglia della entrata in camera da letto si sarebbe trovata davanti l’ultima cosa che poteva aspettarsi: suo marito, fratello dell’amante, a letto con la sorella (di lei).

E il resto sarebbe venuto da sé: pandemonio: urla, insulti, piatti volanti, lacrime, coinvolgimento di vicini, intervento delle forze del'ordine... insomma c'era di tutto. Un tutto macchinato ad arte: del resto, dal pesce d'aprile nessuno è immune...noi compresi.