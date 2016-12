29 giugno 2014 Onda Pride, tra musica e bandiere arcobaleno sfila l'orgoglio gay in 10 città Manifestazioni per chiedere leggi contro l'omofobia e per tutelare le coppie di persone dello stesso sesso ad Alghero, Bologna, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Torino e Venezia Tweet google 0 Invia ad un amico

07:20 - Le bandiere arcobaleno sono sventolate sabato in dieci città italiane, per celebrare la Giornata dell'orgoglio omosessuale nella ricorrenza dei moti di Stonewall, violenti scontri avvenuti nel 1969 fra omosessuali e polizia di New York, che segnano simbolicamente la nascita dei movimenti gay.

In Italia quest'anno niente Pride nazionale, ma l'Onda Pride, ovvero tanti appuntamenti in città diverse, con sindaci e amministratori locali che si sono messi alla testa dei cortei, chiedendo leggi contro l'omofobia e per tutelare le coppie di persone dello stesso sesso. Sono dieci le città italiane che sono scese in piazza: Alghero, Bologna, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Torino e Venezia.