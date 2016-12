12:43 - "Il male che sta facendo alla mia famiglia è indescrivibile: la dovrà pagare amaramente perché non si ammazza un ragazzo così". Ha la voce rotta dal pianto, Mario Pace, padre di Pietro il 40enne ucciso da due uomini che gli hanno sparato mercoledì sera, mentre tornava a casa, qui nel quartiere Anagnina a Roma. Così si sfoga ai microfoni di Tgcom24: "Pietro era buono, non litigava con nessuno. 100 mila euro, questo offro a chi mi dica chi è stato". Ma per ora il delitto è avvolto dal mistero. Un'ora prima di morire Pietro aveva telefonato alla madre. Sembrava tranquillo. Ora la donna è sotto shock: "Mia moglie è disperata - ci confida ancora il signor Mario - Stamattina mi ha detto: prendi il borsello di nostro figlio gli potrà servire..."