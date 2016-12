Oggi sciopero dei mezzi pubblici

06:30 - Disagi in vista per gli utenti dei mezzi pubblici. I sindacati dei trasporti hanno confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di bus, tram e metropolitane in programma per oggi. La decisione dello stop al trasporto pubblico locale era stata presa la scorsa settimana al termine del tavolo al ministero. Le modalità dello sciopero, come sempre, variano da città a città, ma con il consueto rispetto delle fasce orarie di garanzia.