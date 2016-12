Nuovo allerta maltempo sull'Italia

18:21 - Una nuova perturbazione di origine atlantica porterà nuove piogge e nevicate sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalla mattinata del 10 febbraio, precipitazioni diffuse e temporali soprattutto in Liguria e in Toscana, ma anche in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna, in estensione a Veneto e Friuli-Venezia Giulia.