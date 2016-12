23 agosto 2014 Nuova allerta meteo al Centronord

Black out a Grosseto, 3.200 fulmini Precipitazioni intense su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Crollo in una chiesa a Marina di Grosseto. A Milano rientra l'allerta Seveso

22:22 - Intense e diffuse precipitazioni, con immancabili disagi, al Centronord e, in particolare, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Da domenica dovrebbe tornare invece il bel tempo in tutta Italia. Un'estate anomala quella di quest'anno, con finora ben 24 perturbazioni: in alcune zone è piovuto dal 200% al 400% più della media. In particolare, a Genova, forza del mare in progressivo aumento e trombe d'aria al largo.

Black out a Grosseto - Enel ha registrato 3.200 fulmini caduti nel territorio di Grosseto, interessato da forti piogge, due trombe d'aria e grandine. Il maltempo ha provocato black out "a macchia di leopardo" - la luce manca in alcune zone della città -, spiega la società di energia elettrica, in seguito al danneggiamento di 4 linee aeree e una interrata. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Disagi alla circolazione anche sulla Variante Aurelia nel Grossetano, causa allagamenti: si sono formate alcune code.



Marina di Grosseto, crollo in chiesa - A Marina di Grosseto è crollata una parte del tetto della chiesa di San Rocco, dichiarata per questo inagibile.



Smottamento nel genovese, sfollate tre famiglie - Un vasto smottamento dovuto alle forti piogge ha provocato l'evacuazione di una palazzina dove si trovavano tre famiglie. E' successo in località Torba a Ceranesi, nella Valpolcevera, sulle alture genovesi. Sul posto Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato. A determinare lo smottamento sarebbe stata l'esondazione di un rivo a monte della palazzina.



Trombe marine avvistate tra Savona e Varazze - Almeno due trombe marine sono state avvistate stamane al largo di Savona e Varazze. Vortici d'aria e acqua che si sono dissolti in mare prima che potessero raggiungere il litorale savonese già colpito da simili fenomeni atmosferici all'inizio della settimana. Forte la preoccupazione dei gestori dei bagni marini per i vortici avvistati a poche miglia al largo del litorale.



Pioggia torrenziale all'alba a Milano - Pioggia forte e a tratti torrenziale dalle prime ore del giorno a Milano e provincia. Anche se non si registrano particolari disagi ed emergenze, parecchie vie sono state semi allagate. Rientrato l'allarme Seveso dopo le forti piogge: il bacino del fiume è tornato al livello di guardia. Dalle 8.30 di sabato i vigili del fuoco avevano cominciato a ricevere molte chiamate di milanesi bloccati a casa per le strade allagate. Pompieri e polizia sono intervenuti in via Astesani per liberare alcune persone a bordo di un furgone bloccato per l'acqua alta in un sottopassaggio.



Allagamenti nella Capitale - Allagamenti e qualche disagio alla circolazione in zona Roma Nord a causa del nubifragio che ha colpito la Capitale. Secondo quanto si è appreso dalla polizia municipale, le zone interessate sono state la Cassia, Tor Di Quinto, Ponte Milvio e via Trionfale. Allagamenti anche sul Gra dove, all'altezza degli svincoli Cassia Bis e Casal del Marmo, si sono verificati due tamponamenti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.



Nubifragi in Veneto - Veneto sotto l'acqua: a dispetto del calendario, nuovi nubifragi in pianura e temperature inferiori ai 20 gradi. Il brutto tempo ha fatto anticipare ai vacanzieri il rientro nelle città, con traffico e code sulle autostrade. Gli scrosci violenti di pioggia si sono concentrati soprattutto su veneziano e trevigiano. I maggiori accumuli di pioggia, 50 mm, sono registrati nella zone del Veneto orientale.