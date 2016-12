No Tav, è polemica su Facebook: neonata al corteo a sei giorni di vita

16:42 - La piccola bambina della foto è Gaia, ha appena sei giorni di vita, ed è stata portata dai suoi genitori a militare al corteo No Tav che si è radunato sabato scorso a Chiomonte. La foto viene caricata su Facebook e in men che non si dica la pagina "Si Tav" la carica sul suo profilo dove si scatena la bufera: i genitori insultati per aver strumentalizzato la bambina.

Nella foto la piccola in carrozzina indossa un bavaglino con ricamata sopra la scritta:"Mi chiamo Gaia e sono No Tav". "La prima marcia a soli sei giorni, le nuove generazioni No Tav", ha commentato orgogliosamente la mamma sotto la foto. Peccato che l'immagine è stata anche postata nella pagina Facebook del comitato "Si Tav", dove in poco tempo ha ricevuto moltissimi commenti di critica e insulti.