Niente sole fino al weekend Nubi e piogge su tutta l'Italia

10:51 - Nuvole, piogge e temperature in calo. L'autunno si affaccia sull'Italia che, da nord a sud, è costretta a fare i conti con la bassa pressione che porta con sé il maltempo. Ma è solo questione di pochi giorni: già da venerdì si avrà un lento miglioramento che, tra sabato e domenica, riporterà il sole a splendere su tutta la Penisola con un rialzo sensibile delle temperature.

“Mercoledì piogge sparse su gran parte del Centronord e a tratti anche su alcune zone del Sud per l’arrivo della perturbazione numero 2 di settembre - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci -. Nei prossimi due giorni tempo perturbato per un vasto vortice di bassa pressione che, posizionato al di là delle Alpi, porterà molta instabilità anche sull’Italia: quindi giovedì rovesci e temporali da nord a sud in gran parte del Paese e venerdì ancora un po’ di acquazzoni soprattutto al Nordest e regioni centrali. Nel fine settimana invece deciso miglioramento del tempo grazie al rialzo della pressione".



Un mercoledì d'autunno - Al mattino ancora prevalenza di tempo bello solo al Sud, nuvole invece sul resto d’Italia, con rovesci e temporali sparsi su Triveneto, Emilia, Romagna, Liguria e, a carattere più isolato, anche su Toscana e Marche.



Nel pomeriggio la zona più instabile sarà nel Centro Italia e in particolare quella compresa tra Toscana, Umbria, Marche con qualche pioggia anche nelle zone interne del Lazio. Al Nord nel pomeriggio piogge rovesci e temporali sparsi che interesseranno tutte le regioni. Qualche temporale anche nell’est della Sardegna , nel nord della Sicilia e a carattere occasionale anche sull’Appennino campano-lucano. Nella notte veloce fase instabile anche nel resto della Sicilia, in Calabria e Campania. Venti da deboli a moderati.



Giù le temperature - Temperature massime in calo al Centronord e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento invece al Sud, con picchi poco oltre i 30 gradi in Sicilia. Previsti 24 gradi a Torino, Bologna, Ancona, 25 gradi a Milano, Perugia e Aosta, 26 a Bolzano, 28 a Roma, Cagliari e Napoli, 31 a Catania.



Giovedì con temporali - Giovedì nuvole in gran parte d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno Alpi Occidentali, Triveneto, Emilia, Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime quasi ovunque in diminuzione.



Sarà poi una giornata più ventosa: Scirocco sullo Ionio e basso Adriatico, Bora sull’alto Adriatico, venti occidentali in Sardegna. Potrebbero verificarsi rovesci e temporali di forte intensità tra Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio tempo molto instabile al Centro soprattutto su Toscana, Umbria e Marche con fenomeni insistenti e possibilità di notevoli accumuli di pioggia. Tempo instabile anche nel Lazio, Abruzzo e Molise. Instabile anche al Sud con fenomeni più isolati su Campania, Appennino, sud Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità su centro-est della Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna (soprattutto la zona vicina all’Appennino). Tempo in graduale miglioramento sull’estremo Nordovest.



Venerdì ancora instabile - Venerdì il vortice di bassa pressione renderà ancora instabile il tempo in gran parte del Centronord. Al mattino locali rovesci tra basso Piemonte, Liguria, sud ovest Lombardia ed Emilia occidentale. Qualche pioggia isolata anche in Campania e nel Salento. Nubi più irregolari altrove, con qualche schiarita anche ampia su Alpi centrali, bassa Toscana, basso Ionio e Isole.



Nel pomeriggio inizierà il miglioramento della situazione al Nordovest. Tempo ancora instabile, invece, al Nordest e al Centro, con rischio di rovesci o temporali sparsi su Alpi orientali, Toscana Umbria e alto Lazio, con qualche fenomeno locale anche altrove. Locali piogge tra Campania, foggiano e nord della Calabria. Schiarite su Sardegna e sud Sicilia.



Weekend di bel tempo - Tutto cambierà nel weekend. La lunga fase instabile, infatti, ci lascerà. Sabato avremo solo pochi episodi sulle estreme Alpi orientali e tra Campania, Basilicata e Puglia. Schiarite nel resto del Centronord e Isole. Un po’ ventoso per Maestrale su Penisola e Sicilia.



Domenica migliora anche al Sud con nubi concentrate su Alpi, Appennino ed estremo Nordest. Da segnalare solo qualche rovescio isolato sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime saranno in rialzo anche sensibile sabato al Nord e domenica anche al Centro.