Niente postini , le analisi non arrivano Scopre tumore con un mese di ritardo

Ha atteso per un mese i risultati del test oncologico, ma senza successo. Tutta colpa delle Poste che in assenza di portalettere nel comune di Mareno di Piave (Treviso) non consegnano la corrispondenza. Così questa 43enne si è recata all'ufficio postale con i carabinieri per recuperare le sue analisi. Risultato? Ha scoperto di avere un cancro e deve iniziare la chemioterapia, in ritardo, per l'inefficienza burocratica.

La paziente trevigiana, mamma di due figli, sta valutando la possibilità di denunciare le Poste per il danno subito. Quando i carabinieri sono intervenuti all'ufficio postale di Mareno di Piave rovistando tra il notevole accumulo della posta inevasa da settimane, sono riusciti a rintracciare e recuperare il documento medico. Le analisi erano state spedite dall'ospedale il 27 dicembre scorso, ma sono arrivate, con la forza, nelle mani della paziente solo il 16 gennaio. Così ha dovuto iniziare le cure con circa un mese di ritardo.