12:26 - Sull'Italia iniziano ad arrivare correnti più miti e umide che però al Nord, spiega il meteorologo Andrea Giuliacci, "scontrandosi con l'aria fredda giunta negli ultimi giorni, daranno vita a nevicate fino in pianura su molte regioni". Giovedì e venerdì protagonisti saranno poi i tiepidi e umidi venti di Scirocco che porteranno pioggia su gran parte d'Italia, con temperature in sensibile rialzo specie al Centrosud.

Mercoledì di neve al Nord - Al mattino neve fino in pianura sul Piemonte; piogge su Liguria, Calabria e Sardegna, con nevicate fino a quote molto basse sull'entroterra ligure. Imbiancata anche Torino. Nel pomeriggio neve su Valle d'Aosta, Piemonte e Pavese; pioggia mista a neve su Milanese e Lodigiano, mentre pioverà su Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, comunque con neve fino a bassa quota sulle zone interne liguri.

In serata neve fino a quote di pianura su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, pianura veneta, Trentino, Alto Adige, Friuli, entroterra ligure ed Emilia Occidentale; pioggia mista a neve su coste venete, coste liguri e Venezia Giulia, mentre pioverà su Emilia Orientale (comunque con neve fino a quote collinari sui rilievi) e regioni tirreniche. Intensi venti di Libeccio sui mari di ponente. Temperature massime in deciso calo al Nordovest: Le nevicate più intense (con accumuli a fine giornata anche di 10-15 cm) si avranno sul basso Piemonte, sull'entroterra ligure e nell'estremo sud del pavese.



Giovedì pioggia - Giovedì nuvole quasi ovunque. Al mattino ancora neve fino in pianura su Piemonte, estremo ovest della Lombardia, lodigiano, pavese e con neve mista a pioggia anche nel milanese. Piogge diffuse su resto del Nord, regioni centrali tirreniche, Calabria e Isole, anche forti su Liguria e Triveneto, con neve sulle zone alpine fino a quote piuttosto basse. Temperature in sensibile aumento al Centrosud. Venti intensi di Scirocco raffiche anche a 70-80 km. Tramontana il Liguria.

Le zone con le nevicate più intense saranno il basso Piemonte, la zona del pavese, del lodigiano della Lomellina con accumuli anche di 15 cm. Nevicherà sulle Alpi fino al fondovalle. Si alzerà invece il limite delle nevicate al Nordest perché i rilievi sono esposti ai venti di Scirocco. Le piogge più intense cadranno su tutto il Nord e su Toscana e Liguria di Levante dove avremo anche il rischio di temporali.



Da venerdì a domenica maltempo autunnale - A partire da venerdì a domenica il protagonista sarà il forte Scirocco che spazzerà via il freddo su tutta l'Italia Peninsulare. La neve si vedrà solo in montagna al di sopra dei 1000 metri. Si formerà anche un minimo depressionario sul Mediterraneo che causerà una fase di maltempo piuttosto diffuso. A causa dei venti miti e umidi avremo piogge abbondanti su Nordest (in particolare sulle zone Prealpine) e sulle zone ioniche meridionali. Cesseranno inoltre le nevicate in pianura al Nord. Dopo una breve parentesi invernale torneranno così piogge autunnali, con temperature in crescita su tutto il Paese.