Nature, nuove critiche della rivista sul metodo Stamina

18:49 - Nuove critiche da parte di "Nature" al metodo Stamina. "Sulla base di alcuni documenti giunti in nostro possesso - si legge sulla rivista scientifica - emergono seri e profondi dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza e sull'efficacia della terapia di Davide Vannoni".

La bocciatura pare essere senza appello. Dai verbali del Comitato scientifico chiamato dal ministero della Salute ad esprimere un parere sul metodo Stamina, esaminati da Nature, emergono infatti ''serie imperfezioni e omissioni nel protocollo Stamina''.



Tra queste, ''un'apparente ignoranza della biologia delle cellule staminali''. Gli esperti avevano inoltre indicato ''errori concettuali'' nel protocollo, ''alcune sezioni del quale sono state copiate da Wikipedia''.



Nature inoltre rivela che il Comitato scientifico chiamato dal ministero della Salute ad esprimere un parere sul metodo Stamina era contrario alla segretezza. ''I membri del Comitato - scrive Nature - espressero turbamento circa l'inusuale accordo di stretta confidenzialità che avevano dovuto firmare''. Secondo l'accordo fatto firmare al Comitato Scientifico, nessuno dei membri poteva divulgare dettagli del protocollo. Inoltre, scrive Nature, ''ogni membro del Comitato aveva ricevuto da Stamina una copia individualizzata del metodo in modo da rendere più facile identificare eventuali fughe di notizie''. Secondo il Comitato, prosegue la rivista, ''una tale segretezza non era necessaria poiché non erano in gioco alcuna proprietà intellettuale nè interessi commerciali''.