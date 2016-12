Napoli, pensionato ruba mortadella:i cc saldano il conto e fanno colletta

18:02 - Storia commovente a Torre del Greco, nel Napoletano, dove un 78enne è stato sorpreso a rubare tre confezioni di mortadella in un supermercato. L'uomo era affamato e non aveva il denaro per comprarle. La vicenda ha commosso tutti. Così i carabinieri sopraggiunti hanno pagato la mortadella, il proprietario dell'esercizio non ha sporto denuncia mentre i clienti hanno improvvisato una colletta per l'acquisto di altri prodotti alimentari.

L'anziano signore era entrato nel market, spinto dalla fame. Ma gli è andata male perché, goffo e impacciato in un ruolo non suo, è stato subito individuato e fermato dai carabinieri giunti sul posto. Invece di ammanettarlo, i militari dell'Arma si sono commossi. Alla scena erano presenti il proprietario del market ed alcuni clienti, tutti allo stesso modo toccati dalla vicenda a cui stavano assistendo.



Così è scattata una gara di solidarietà per aiutare l'anziano: i carabinieri hanno deciso di pagare le tre confezioni di mortadella, il titolare del market non ha presentato denuncia e gli altri presenti hanno improvvisato una colletta per l'acquisto di altri prodotti alimentari e generi di prima necessità.