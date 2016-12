09:25 - Ancora un omicidio per mano della camorra a Napoli. Nella notte è stato ucciso in un agguato Carmine Lepre, pregiudicato, affiliato del noto clan camorristico Lepre. Il fatto si è verificato tra via Salvator Rosa e via Francesco Saverio Correra, in pieno centro. I sicari hanno colto di sorpresa l'uomo crivellandolo di colpi. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura e la Scientifica.