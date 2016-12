Mose, spunta il nome di Tremonti

11:21 - Si infittisce di particolari l'affaire Mose: secondo quanto emerso da alcuni interrogatori, Giulio Tremonti era il destinatario di una supermazzetta da 500mila euro. A tirare in ballo l'ex ministro è l'ex segretaria di Giancarlo Galan, Claudia Minutillo, secondo cui Tremonti sarebbe stato tra i destinatari delle somme raccolte da Giovanni Mazzacurati. Soldi che non si sa se siano mai arrivati a destinazione. L'ex ministro non risulta indagato.