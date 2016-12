Mose, Gianni Letta annuncia querele

12:14 - Gianni Letta annuncia querele dopo che alcuni quotidiani lo hanno chiamato in causa sull'affaire Mose. "Non esistono né richieste di denaro, né versamenti. Non sono mai esistiti, mai pensati e neppure immaginati", afferma l'ex sottosegretario, spiegando come negli stessi atti dell'inchiesta questo sia sottolineato. Se i giornalisti avessero letto l'ordinanza del Gip, "avrebbero dovuto rinunciare al gioco perverso della insinuazione maliziosa".