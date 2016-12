Mose, Cantone: più grave di Expo

10:33 - "Quello che sta emergendo in questa vicenda, che ovviamente deve essere vagliata dalla magistratura, è un sistema molto inquietante, ancora più di quello già grave venuto alla luce per Expo". Lo ha detto, riferendosi al caso Mose, Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Per Cantone "è innegabile che il sistema degli appalti deve essere ripensato" ma cambiare le regole non basta, occorre "discontinuità politica e culturale".