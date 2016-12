1 aprile 2014 Morto cadendo dalla nave durante la gita a Barcellona, la preside: "Tragica bravata" Il 15enne di Catania probabilmente è caduto dopo aver corso verso il parapetto Tweet google 0 Invia ad un amico

18:11 - "Ha preso la rincorsa, correva veloce. Poi è arrivato al parapetto, che disgrazia!". La preside del liceo scientifico Ettore Majorana di San Giovanni la Punta (Catania) non si dà pace per l'incredibile morte di Gabriele, suo studente, che ha perso la vita cadendo da una nave della compagnia Grimaldi Lines durante una gita a Barcellona. Il ragazzo stava facendo un viaggio d'istruzione con altri compagni di varie scuole italiane. Appresa la notizia, i suoi genitori sono immediatamente partiti per la Spagna. Un testimone ha aggiunto: "Non era lucido, ha cominciato a correre ed è volato in mare".