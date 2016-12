Miss picchiata nuovamente: l'ex compagno torna ai domiciliari

16:27 - Antonio Caliendo, l'ex compagno della miss Rosaria Aprea è stato nuovamente arrestato per aver percosso e molestato con sms la 20enne, nonostante il divieto di avvicinamento. L'anno scorso Rosaria fu ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta dopo che l'uomo, con il quale ha avuto anche un bimbo, la malmenò lesionandole la milza, che poi fu asportata dai medici.

Il 27enne di Casal di Principe (Caserta) rimase in carcere fino al novembre 2013, e dopo essere uscito per decorrenza dei termini di custodia cautelare gli fu disposto il divieto di avvicinarsi alla vittima, prescrizione che Caliendo non ha rispettato. L'uomo ha continuato a perseguitare la ragazza con sms fino a presentarsi sotto il portone di casa sua e arrivando persino a percuoterla, questa volta senza arrecarle gravi danni. La Squadra Mobile di Caserta gli ha notificato l'ordinanza agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico emessa dal Gip di Santa Maria Capua Vetere.



Rosaria, che è apparsa più volte in diverse trasmissioni televisive, aveva perdonato il suo compagno-aggressore, ma nel novembre 2013 si decise a denunciarlo invitando anche tutte le donne che hanno vissuto e vivono la sua situazione a fare altrettanto. Adesso Rosaria ha fatto nuovamente la cosa giusta, segnalando l'ex compagno alle forze dell'ordine, e mettendo forse un punto definitivo a questa storia resa impossibile dalla gelosia di Caliendo.



Il primo episodio di violenza si verificò nel 2011 quando la miss finì ricoverata all'ospedale di Pesaro dopo che il giovane la raggiunse a un concorso di bellezza e la picchiò selvaggiamente.