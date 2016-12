Milano, trovati i corpi senza vita di due anziani coniugi

17:01 - Sono stati trovati i corpi senza vita di due coniugi settantenni nel loro appartamento nel centro di Milano. La porta sigillata dall'interno con il nastro adesivo, la donna con una macchia di sangue vicino al corpo e l'uomo accasciato nel corridoio con la testa sopra il cuscino, stesi sul pavimento, forse da due mesi. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa, che dopo essersi insospettiti per l'odore insopportabile proveniente dall'appartamento hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell'abitazione da una finestra. Le forze dell'ordine hanno reso noto che nella porta d'entrata non sono presenti segni di scasso: si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio. E' però anche possibile che, dopo il decesso accidentale della donna, il marito si sia lasciato morire in solitudine. Il caso è ancora aperto e la scientifica sta attendendo i risultati delle autopsie sui corpi per portare avanti le indagini.