12:13 - Uno dei due rapinatori è nascosto nel portabagagli, l'altro lo fa uscire. Ecco le immagini del tentativo di rapina del 19 novembre scorso in cui Franco Gangini, 49 anni, un imprenditore specializzato nello smaltimento di rifiuti speciali, è stato ucciso nel suo deposito di Seguro, un piccolo centro vicino a Milano. Il video girato dalla telecamere di sorveglianza mostra quei momenti drammatici. la colluttazione, poi la fuga dei banditi. I due criminali cercavano 30mila euro che l'imprenditore teneva nascosti in un mobiletto del bagno. Ma la reazione della vittima ha fatto sì che la situazione degenerasse. Ferito anche Igor, il figlio dell'uomo ucciso. Pochi giorni dopo i carabinieri della compagnia di Rho erano riusciti a far costituire uno dei due banditi che si era accusato del delitto, senza però fare il nome del complice. I tabulati telefonici e una traccia del dna trovata addosso alla vittima hanno fatto il resto e poche ore fa i carabinieri di Monza hanno arrestato l'uomo ora accusato di omicidio volontario.