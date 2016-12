Milano, ladro ruba auto con gioiellinon si accorge del bottino, arrestato

13:13 - Ha rubato un'Audi approfittando della disattenzione del proprietario, in pieno centro a Milano. Ma non si è accorto che all'interno dell'auto c'era una valigetta piena di gioielli per il valore di almeno 100mila euro. Quando la polizia lo ha fermato a bordo dell'Audi, mezz'ora dopo, il ladro non saveva dell'esistenza della valigetta, chiusa nel bagagliaio.

"Volevo rubare un furgone - ha spiegato agli agenti che lo hanno individuato mezz'ora dopo in via Nago grazie al segnale del navigatore satellitare - ma ho trovato quest'auto con le chiavi inserite e non ho resistito". Il proprietario dell'Audi, infatti, ha lasciato la vettura con le chiavi attaccate nonostante ci fosse all'interno un armadio blindato contenente una valigetta con gioielli per 100mila euro.



Gli agenti hanno trovato il ladro in una stradina chiusa: alla vista della polizia, ha gettato le chiavi facendo finta di niente, ma in tasca aveva i due portafogli trovati nell'auto del proprietario, un 51enne di Legnano. Pero' non sapeva ancora nulla del tesoretto nascosto nel bagagliaio.