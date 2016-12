Milano, il chirurgo le asporta la costola sbagliata e il referto scompare

12:22 - Non solo le hanno asportato un pezzo della costola sana ma il referto è anche sparito nel nulla. È successo poco più di un anno fa, a una 40enne vicentina che si era rivolta all'Istituto dei tumori di Milano dopo la diagnosi di un cancro alle ossa. Il prelievo di un frammento di costola doveva servire per la biopsia.

Ad accorgersi dell'errore un radiologo di un altro ospedale durante un controllo post operatorio. la paziente ha sporto denuncia. Non è chiaro se la sparizione del referto sia stato un tentativo maldestro di coprire l'errore o un furto o ancora un atto di negligenza. la Procura di Milano ha indagato per lesioni colpose il chirurgo che ha effettuato il prelievo sbagliando costola.



Ma non è tutto. C'è un'altra inchiesta aperta dai magistrati milanesi. La denuncia questa volta parte dalla direzione dell'ospedale. Infatti, oltre al frammento di costola, sono spariti anche alcuni vetrini, necessari per effettuare tutti gli esami.