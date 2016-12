15 luglio 2014 Milano: aiutiamo suor Ada a ricomprare il pianoforte per i bambini Quello della scuola dell'Infanzia delle suore Marcelline è stato distrutto dall'alluvione su Milano che causò l'esondazione del fiume Seveso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:15 - L'esondazione del fiume Seveso la scorsa settimana ha causato molti danni nei quartieri a nord di Milano. Non solo scantinati e negozi pieni di acqua e fango , ma anche scuole e asili. Tra questi la Scuola dell'Infanzia delle suore Marcelline in piazza Caserta. Sono state le suore a ripulire le classi e ogni giocattolo, ma per alcuni libri, arredi e oggetti non c'è stato nulla da fare.

Il pianoforte di Suor Ada è stato fortemente danneggiato da acqua e fango. Era indispensabile per le lezioni di canto e musica che impartisce a tutti i bambini, chiedendo - e solo a chi ha la possibilità-un contributo minimo. Con quei risparmi aveva comprato il prezioso strumento ora abbandonato nel cortile e ridotto a pezzi. Se qualcuno volesse aiutare le suore a ricomprarlo può contattare direttamente l 'asilo : "Scuola del'infanzia "Marcelline", piazza Caserta, 6 Tel. 02.6080396