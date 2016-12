Mez,sorella:accetteremo sentenza

18:40 - Attesa per la sentenza del nuovo processo d'appello che si tiene a Firenze per l'omicidio di Meredith Kercher e nel quale sono imputati Raffaele Sollecito e Amanda Knox. "Siamo pronti ad accettare qualsiasi decisione - ha detto la sorella di Mez, Stephanie -. Non vogliamo che a pagare siano le persone sbagliate: quello che vogliamo è sapere cosa è successo quella notte". La lettura della sentenza è prevista intorno alle 20.