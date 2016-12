Mez,Sollecito: lotto fino alla fine

18:50 - "La sentenza è del tutto inaspettata, la prospettiva di tornare in carcere è psicologicamente devastante". Così Raffaele Sollecito in un'intervista alla Nbc dopo la condanna a 25 anni per l'omicidio di Meredith Kercher. "Devo combattere sino alla fine", aggiunge. Sollecito, fermato all'alba al confine con l'Austria, conferma poi che non intendeva scappare all'estero: "Appena ho avuto la notizia del verdetto sono tornato immediatamente in Italia".