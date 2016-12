17 febbraio 2014 Mez, innocentisti e colpevolisti si sfidano sui social network a colpi di cartelli Solo alcuni giorni fa la 27enne di Seattle aveva pubblicato su Twitter una sua foto con un cartello "Siamo innocenti". Dopo pochi giorni su Facebook è nato il gruppo "Perugia vi odia", a cui si aggiunge ora quello "Raffaele e Amanda sono innocenti" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:18 - Dalle aule di tribunale, agli studi tv, fino ai social network. L'omicidio di Meredith Kercher e l'iter giudiziario che vede protagonisti Amanda Knox e Raffaele Sollecito arriva anche in Rete. Solo alcuni giorni fa la 27enne di Seattle aveva pubblicato su Twitter una sua foto con un cartello "Siamo innocenti". Dopo pochi giorni su Facebook è nato il gruppo "Perugia vi odia", a cui si aggiunge ora quello "Raffaele e Amanda sono innocenti".

Nel giorno di San Valentino, Amanda Knox aveva pubblicato sul suo blog un post dal titolo "Perugia, ti voglio bene", per rispondere al gruppo "colpevolista" "Amanda e Raffaele, Perugia vi odia", nato a sua volta per rispondere alla foto pubblicata dalla stessa Amanda con il cartello "Siamo innocenti".



Nel lungo post, Amanda sottolinea che "di solito non rispondo a messaggi di odio", ma stavolta lo fa per due motivi: il primo è perché "questi individui vogliono rappresentare i sentimenti di tutta Perugia". Il secondo è perché quello che scelgono di esprimere "non è un giudizio, ma un sentimento che è irrilevante, se non dannoso, per dare un giudizio".



Adesso la bella statunitense e il giovane pugliese possono contare su un nuovo gruppo di sostenitori che da qualche giorno pubblica sui social network foto con cartelli "Amanda e Raffaele sono innocenti".