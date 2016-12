Meteo, weekend di sole nel Centrosud

10:34 - Per tutta l’ultima parte della settimana e almeno fino a martedì prossimo -secondo il meteorologo Giovanni Dipierro- l’alta pressione garantirà giornate in prevalenza soleggiate e calde al Centrosud, mentre al Nord, specie settori alpini e Nordovest, lambito ancora da fresche correnti atlantiche, il tempo rimarrà più incerto. In particolare oggi l’instabilità favorirà la formazione di un po’ di temporali sulle Alpi e su alcuni settori della Valpadana.

PREVISIONI OGGI

Al mattino cielo nuvoloso al Nordovest, con qualche rovescio o temporale su alto Piemonte e alta Lombardia; un po’ di nuvole anche al Nordest, Puglia e Calabria tirrenica, in generale bello altrove. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare su gran parte del Nord e nuova occasione per qualche rovescio e temporale in particolare sulle zone montuose (Alpi, Prealpi, Appennino) con sconfinamenti sulle zone pedemontane; un po’ di nubi anche sulle zone interne del Centrosud, con qualche temporale sull’Appennino, in prevalenza bello altrove, in particolare sulle coste e nelle Isole. In serata rovesci e temporali fino in pianura su Piemonte e occasionalmente sulla Pianura Padana centrale.



Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in leggero aumento invece nel resto d’Italia con qualche punta fino a 31-32 gradi; valori nella norma. Previsti 23 gradi per Imperia, 24 gradi per Cuneo, 25 gradi per Torino, 26 gradi per Genova, Novara, Trento, Campobasso, 27 gradi per Aosta, Bergamo, Milano, Ancona, Potenza, Palermo, 28 gradi Piacenza, Rimini, Venezia, L’Aquila, Pisa, Rieti, Bari, Brindisi, Lamezia, Napoli, Trapani, Alghero, 29 gradi per Bolzano, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Pescara, Catanzaro, Lecce, Taranto, Messina, Sassari, 30 gradi per Bologna, Grosseto, Perugia, Roma, Viterbo, Reggio Calabria, Crotone, Cagliari, 31 gradi per Firenze, Catania e Olbia. Ancora un po’ di Maestrale al Sud e in Sicilia.



IL TEMPO DEL FINE SETTIMANA

Il weekend comincerà con una giornata di sabato nel complesso soleggiata in Romagna, al Centrosud peninsulare nelle Isole; nubi irregolari in transito sul resto del Nord con il rischio di rovesci e temporali già in mattinata su Piemonte e ovest della Lombardia a causa dell’avvicinamento della perturbazione n 1 di agosto. Nella seconda parte della giornata il rischio di temporali si estenderà un po’ a tutte le zone alpine e prealpine, insistendo in particolare sulle pianure di Piemonte e Lombardia nord-occidentale; verso fine giornata qualche pioggia sparsa possibile nel sud della Sardegna. Tra alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia i rovesci e i temporali potranno essere localmente intensi e persistenti. Domenica la stessa perturbazione, allontanandosi verso l’Europa centro-orientale, condizionerà ancora il tempo soprattutto al Nord. Sarà una giornata soleggiata al Sud e nelle Isole; al Centro sole intervallato da temporanei passaggi nuvolosi con qualche breve temporale al mattino sull’alta Toscana, nel pomeriggio sull’Appennino. Al Nord al mattino qualche parziale schiarita sull’alto Adriatico, locali rovesci e temporali al Nordovest che poi nel pomeriggio gradualmente si trasferiranno verso est coinvolgendo Emilia e Triveneto; migliora in serata. Le temperature saranno in aumento in gran parte del Centrosud ma più sensibile al Sud e nelle Isole dove farà molto caldo soprattutto domenica quando le punte più elevate saranno intorno ai 35 gradi; lievi cali nelle aree più nuvolose del Nord.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA

Lunedì il tempo migliorerà anche al Nord con una giornata soleggiata un po’ dappertutto. Nei giorni successivi con poche eccezioni, proseguirà un tempo in prevalenza bello al Centrosud mentre al Nord tra martedì e la prima parte di mercoledì vivremo gli effetti di una nuova perturbazione.