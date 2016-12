Meteo, weekend di primavera: sole da Nord a Sud e temperature gradevoli

10:33 - Dopo una settimana segnata dal maltempo, torna il sole in quasi tutto il Nord Italia. La perturbazione numero 4 di marzo, prima di allontanarsi definitivamente verso i Balcani, porterà ancora un po' di instabilità al Centrosud. Grazie all'alta pressione che si rafforzerà sul nostro Paese sarà un bel fine settimana con una prevalenza di sole e temperature gradevoli. I valori pomeridiani torneranno infatti ad avvicinarsi ai 20 gradi.

Forte escursione termica tra mattina e pomeriggio - Le temperature saranno in aumento quasi ovunque: massime pomeridiane in generale tra 15 e 19 gradi. Previsti 9°C a Campobasso, 12°C a L’Aquila, 13°C a Perugia, 16°C ad Aosta, Napoli, Bari, Alghero, Ancona, 17°C a Roma, Genova, Lamezia, Palermo, Cagliari, 18°C a Bergamo, Bologna, Bolzano, 19°C a Milano, Torino, Catania. Anche sabato sarà molto sensibile la forte escursione termica. Tra primo mattino e pomeriggio ci saranno anche fino a 16°C di differenza, soprattutto al Nord. A Novara, ad esempio, si passerà da 3°C a 20°C, a Milano e Roma da 8°C a 20°C, a Bolzano da 5°C a 20°C, a Udine da 8°C a 21°C, a Firenze da 7°C a 21°C.



Pericolo valanghe marcato sulle Alpi - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, venerdì avremo un rischio valanghe tra grado 2 e grado 3 (marcato) su gran parte dell’arco alpino. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un'ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.



Sabato di sole e clima primaverile - Sabato giornata diffusamente soleggiata con le ultime nuvole modeste in allontanamento al Sud, qualche temporanea velatura sul Piemonte e qualche locale addensamento in Sardegna, specie nel Cagliaritano, favorito da umidi e moderati venti orientali. Alla fine del giorno qualche nuvola in più anche nel sudest della Sicilia. Massime in generale aumento con rialzi di 1-4 gradi. Qualche residuo rinforzo di Maestrale nel Salento.



Qualche velatura in più domenica - Domenica il tempo sarà complessivamente buono e stabile nonostante il passaggio di nubi ad alta quota che potranno velare il cielo. Il cielo sarà piuttosto nuvoloso in Sardegna e Sicilia soprattutto sui versanti esposti ai venti umidi di Scirocco. Qualche locale annuvolamento anche attorno alla dorsale Appenninica, ma senza nessuna precipitazione. Il clima sarà primaverile con temperature massime intorno ai 20°C. Soffieranno ancora venti Scirocco intorno alle Isole, soprattutto nei Canali.



Tempo stabile anche a inizio settimana - Questa fase di tempo stabile ci accompagnerà anche nella prima parte della prossima settimana, tra lunedì e mercoledì. L'alta pressione garantirà giornate senza piogge di rilievo anche se non particolarmente soleggiate, a causa del passaggio di strati nuvolosi. Lunedì solo in Sardegna qualche locale e debole pioggia possibile. Il clima continuerà ad essere primaverile con temperature vicine alle medie stagionali e prossime ai 20°C quasi ovunque.