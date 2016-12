Meteo, weekend di pioggia a NordAl Sud è primavera fino a lunedì

10:28 - Fino a venerdì l'Italia rimarrà sotto la protezione dell'alta pressione, che però andrà gradualmente indebolendosi, favorendo un parziale aumento della nuvolosità. Nel fine settimana, sottolinea il meteorologo Andrea Giuliacci, arriverà dall'Atlantico una perturbazione che già sabato porterà un po' di piogge al Nord e Toscana; domenica piogge diffuse al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con nevicate sulle Alpi.

Le previsioni per mercoledì - Un po' di nuvole, comunque alternate a momenti soleggiati, su Liguria, Friuli, Venezia Giulia e regioni tirreniche; in prevalenza sereno altrove. Al mattino qualche nebbia in dissolvimento in Valpadana Orientale, valli del Centro e Sardegna. Venti per lo più deboli. Temperature senza grandi variazioni: massime in generale al di sopra delle medie stagionali, per lo più comprese fra 17 e 23 gradi ma con qualche punta anche di 24-25 gradi. Previsti 16°C a Campobasso, 17°C a Napoli, 18°C a Sassari, Roma, Ancona, Trieste, Genova, 19°C a Trapani, Perugia, Bologna, Verona, 20°C a Bari e Lecce e Torino, 21°C a Milano, Aosta, Taranto, 25°C a Bolzano che sarà ancora una volta la città più calda.



Le previsioni per giovedì - Molte nuvole in Sardegna, ma senza piogge. Nebbioso al mattino in Val Padana. Nubi basse basso Piemonte, zone interne Toscana, Lazio e Campania. Cielo poco nuvoloso nel resto d'Italia. Cielo sereno invece su estremo Nordest, Adriatico e Sud. Giornata fra sole e nuvole al Nordovest e regioni tirreniche, prevalenza di cielo sereno altrove. Si attivano venti da est localmente moderati su Sardegna e Canale Sicilia e sul Ligure occidentale. Temperature senza grandi variazioni: massime sempre in generale al di sopra della norma. Lievi cali su Piemonte, Sardegna orientale e Ionio. Lievi rialzi sulle Venezie e sulle regioni tirreniche.



Le previsioni per venerdì - Cielo nuvoloso sul Piemonte e Lombardia occidentale con qualche acquazzone nelle zone prealpine della Lombardia. Cielo grigio e foschie nelle zone di pianura di Veneto, Emilia Romagna e valli del Centro. Anche in Sardegna ancora molte nuvole con qualche pioggia nelle zone interne dell'Isola. Nuvole meno compatte, con spazio a qualche schiarita, sul medio adriatico ed all'estremo Nordest. Resiste il bel tempo al Sud e in Sicilia.



Le previsioni per il weekend - Nella giornata di sabato inizia il vero peggioramento al Nord per l'arrivo della perturbazione: precipitazioni inizialmente concentrate sulle Alpi e nelle zone pedemontane. Fenomeni più deboli al Nordest e Toscana. Le zone meno coinvolte dal peggioramento saranno Emilia Romagna e la fascia centrale della Val Padana. Domenica ulteriore peggioramento con maltempo al Nord dove le piogge si faranno più diffuse e intense. Piogge anche nelle zone tirreniche del Centro e in Sardegna.



Attenzione: su tutto il nostro Paese è presente da molti giorni una massa d'aria piuttosto calda e umida dovuta alla persistenza della'alta pressione. Con l'arrivo di questa perturbazione, seguita da aria più fresca e instabile, potrebbero innescarsi dei fenomeni piuttosto intensi con il rischio di temporali forti soprattutto sulle zone alpine e prealpine, alta pianura dal Piemonte alla Lombardia, fino al Veneto e su Liguria e alta Toscana. Il momento peggiore sarà nella giornata di domenica, quando si farà vedere anche la neve sull'arco alpino al di sopra dei 1000- 1200 metri di quota.



Domenica sarà una giornata molto ventosa per venti forti meridionali. In Sardegna soffierà invece il Maestrale. Registreremo anche un sensibile calo delle temperature, soprattutto al Nord. Nell'arco di una settimana, da domenica scorsa a domenica prossima, il calo termico sulle regioni settentrionali potrà essere anche di una decina di gradi (in alcuni casi, come al Nordovest, addirittura maggiore). Al momento sembra che quest'aria fredda possa riversarsi su tutto il Paese all'inizio della prossima settimana, portando le temperature anche sotto le medie stagionali. Lunedì ancora giornata instabile al Centronord e potrebbe arrivare qualche pioggia anche al Sud. Nelle prime ore di martedì i fenomeni potrebbero intensificarsi nelle regioni meridionali, mentre al Nord si verificherà un graduale miglioramento a partire dal Nordovest.