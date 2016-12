Meteo, weekend di forti pioggeIl tempo migliora solo per l'Epifania

10:58 - la prima settimana dell'anno nuovo si prospetta movimentata a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche, tra giovedì e il fine settimana, quando ci saranno forti piogge, venti burrascosi e nevicate abbondanti su tutto l'arco alpino. In molte zone i fenomeni potranno risultare piuttosto insidiosi e potenzialmente dannosi. La situazione tenderà poi a migliorare rapidamente nel giorno dell'Epifania.

Le previsioni per giovedì - Piogge a iniziare da Nordovest e Toscana; nevicate a bassa quota, oltre 200-400 metri, su Alpi e Prealpi centrali e zone pedemontane di Piemonte e Lombardia occidentale. Situazione migliore altrove, ma con un po' di nuvole sparse al Centrosud, specialmente sul versante tirrenico. Nel pomeriggio fenomeni in estensione anche al Nordest, nord Sardegna, Emilia e Lazio, in serata anche in Campania. Venti moderati da Sud sui bacini di Ponente. Massime in calo su gran parte del Nord, in lieve rialzo lungo il medio e basso versante adriatico grazie al contributo dei venti di Libeccio.



Pericolo valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di giovedì il rischio valanghe sulle Alpi sarà di grado 3 (marcato) su gran parte dei rilievi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un'ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



Le previsioni per venerdì - Al mattino poco nuvoloso sulle Alpi, su Abruzzo e Molise, sulla Sicilia centro-orientale, Calabria tirrenica e Salento; molte nubi sulla Pianura Padana, su coste marchigiane, alta Toscana, Appennino centrale e Campania, con qualche pioggia. Altrove nuvoloso; foschie sulla pianura padana occidentale. Piogge su Liguria centro-orientale e sull'alta Toscana. Nel pomeriggio molto nuvoloso su Venezia Giulia, Appennino settentrionale, Pianura Padana, Liguria, alta Toscana e Sardegna, con qualche debole pioggia. Poco nuvoloso sul medio e basso Adriatico e ioniche. Nella notte peggiora sul Nord-ovest e alta Toscana. Temperature: minime in diminuzione al Nord-ovest, stazionarie al Sud, in rialzo sulle altre zone; massime in generale aumento. Venti moderati da Ovest Sud-ovest su mare e canale di Sardegna, sul basso Tirreno e basso Ionio; deboli variabili altrove.



Peggioramento nel weekend - Sabato le piogge bagneranno le regioni del Nord e alta Toscana con fenomeni più abbondanti e intensi su Liguria, alta Toscana e fascia prealpina e pedemontana. Non verranno praticamente coinvolte le zone del medio Adriatico e quelle del Sud. Piogge meno intense sul settore tirrenico fino al Nord della Campania. A fine giornata le precipitazioni riguarderanno anche la Sardegna. Cadrà la neve sulle Alpi tra i 500-600 metri al Nordovest e i 800 e 1400 metri al Nordest. Attesi anche 100 mm di pioggia nel giro di 24 ore in Liguria, alta Toscana, zone pedemontane di Lombardia e Venezie. Venti meridionali da moderati a forti.



Domenica migliora lentamente al Nord nella seconda parte della giornata. Peggiora in modo più deciso sulle regioni centrali del settore tirrenico e sulle Isole. Scarsi o del tutto assenti i fenomeni sul medio Adriatico e al Sud peninsulare. Sarà una giornata molto ventosa. Mari da molto mossi a molto agitati. Nevicate sulle Alpi centro-orientali a quota 800-1500 metri. Neve anche sull'Appennino centrale e sui monti della Sardegna tra gli 800 e i 1100 metri. Nella giornata dell'Epifania il tempo dovrebbe migliorare da Nord a Sud, soprattutto in termini di precipitazioni. Rimarranno alcune nubi, ma con poche piogge soltanto tra Calabria e Sicilia.