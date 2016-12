Meteo, weekend di bel tempo

10:43 - Tempo in deciso miglioramento nel fine settimana, grazie all'allontanamento del vortice depressionario responsabile del maltempo di questi ultimi giorni e al graduale rialzo della pressione atmosferica. All'inizio della settimana l'alta pressione riuscirà a mantenere lontane le piovose perturbazioni atlantiche: avremo così giornate tranquille anche se non del tutto soleggiate.

Le previsioni per sabato 13 settembre - Sabato giornata per lo più soleggiata al Nordovest, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori anche se non mancherà qualche nuvola innocua di passaggio. Cielo a tratti nuvoloso nell'estremo Nordest e al Sud con qualche sporadica e breve pioggia in Puglia, Basilicata orientale, Nord della Calabria e nordest della Sicilia; al mattino piogge anche in Friuli Venezia Giulia e rischio temporali sul basso Tirreno. Venti deboli di Maestrale al Centrosud.



Le previsioni per domenica 14 settembre - Domenica il vortice depressionario si sarà allontanato del tutto dal nostro Paese e l'alta pressione riuscirà così ad espandersi con più efficacia. Sarà una giornata di bel tempo in gran parte d'Italia, con prevalenza di sole e poche nuvole per lo più confinate sui rilievi della Penisola nelle ore centrali del giorno. Da segnalare solo il rischio di qualche goccia di pioggia residua tra Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature con poche variazioni, in leggero calo all'estremo Sud e in Sicilia. Venti deboli.



La tendenza per la prossima settimana - Rispetto alle prime due settimane di settembre, segnate dal passaggio di altrettante perturbazioni, nei prossimi giorni la situazione sarà decisamente più tranquilla, soprattutto al Centrosud. L'alta pressione di matrice nordafricana porterà maggiore stabilità, anche se al Nord non mancheranno passaggi nuvolosi e un po'’ di instabilità sui rilievi.



Lunedì al Nord e alta Toscana nuvolosità variabile e irregolare, con alternanza di schiarite e annuvolamenti nel corso del giorno. Nella seconda parte della giornata si accentuerà l'instabilità con il rischio di qualche locale breve rovescio o temporale intorno ai rilievi (Alpi Prealpi e Appennino settentrionale) con locali sconfinamenti possibili sulle pianure del Piemonte.



Nel resto del Centrosud il tempo sarà buono, con cielo sereno o poco nuvoloso, e qualche annuvolamento sporadico sui rilievi. Temperature in aumento in Sardegna e Sicilia per l’arrivo dello Scirocco dove si potranno superare anche i 30°C. Il clima in generale sarà tipico della fine dell’estate. Anche nel resto della settimana il tempo sarà in generale buono, con il Nord più esposto al passaggio di sistemi nuvolosi, legati alle perturbazioni in transito sull'Europa centro-settentrionale.