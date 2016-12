12:13 - Anche nel fine settimana il tempo avrà un sapore tipicamente autunnale e sarà caratterizzato da una spiccata variabilità. "L'ennesima perturbazione atlantica - dice il meteorologo Daniele Izzo - porterà sull'Italia nuove nuvole e nuove piogge, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. In particolare sabato un po' di piogge interesseranno più che altro il Nord, mentre domenica pioverà qua e là soprattutto al Centrosud".

Le previsioni per sabato - Al mattino nubi quasi ovunque, ma con sprazzi di tempo bello, specie nel Centro Italia e nelle Isole: qualche pioggia bagnerà il Friuli, con neve oltre 900 metri, e più giù anche Campania, Puglia, Basilicata e Calabria; nebbie in dissolvimento in Valpadana e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio molte nubi al Nord e deboli piogge sparse su Lombardia, Liguria e alta Toscana, in estensione tra sera e notte a Nordest, resto della Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nella notte fenomeni localmente intensi su Triveneto e regioni centrali tirreniche. Neve su Alpi e Prealpi oltre 700-1000 metri. Sempre nel pomeriggio, al Sud tendenza a miglioramento con ultimi fenomeni su Puglia meridionale e alta Calabria tirrenica. Temperature minime quasi ovunque in crescita; massime in generale stazionarie o in lieve diminuzione. Intensi venti di Libeccio sui mari di ponente.



Le previsioni per domenica - Al mattino precipitazioni residue all'estremo Nordest (con neve oltre 800-900 metri), su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo occidentale, in estensione alla Campania e, occasionalmente, tra Lucania e Puglia. In giornata passaggio a tempo soleggiato in quasi tutto il Nord, mentre le schiarite si estendono in parte anche al Centro e alla Sardegna. Ultime piogge su bassa Campania e alta Calabria tirrenica. Alla fine del giorno tendenza a nuovo rapido peggioramento al Nordovest e in Sardegna, con le prime, deboli precipitazioni nel corso della notte. Ventoso per venti occidentali, forti su basso Ligure e alto Tirreno. Temperature in generale lieve aumento.



La tendenza per la prossima settimana - Ci attende una nuova fase di intenso maltempo: il miglioramento di domenica avrà dunque un carattere soltanto temporaneo. Già nella notte tra domenica e lunedì, infatti, arriverà l'ennesimo peggioramento a partire dalle regioni di Ponente con piogge sulla Sardegna e al Nordovest. Questa perturbazione (la numero 7 di febbraio) lunedì investirà il Centronord, coinvolgendo soprattutto le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche. Al Sud e in Sicilia, invece, registreremo numerose schiarite con clima tutto sommato mite grazie ai venti di Scirocco. Si tratterà di una perturbazione particolarmente intensa: rischio di piogge forti su Liguria, Piemonte, Emilia occidentale, Venezie e Toscana. Cadranno abbondanti nevicate sulle Alpi tra i 600 e i 900 metri di quota; in Piemonte fino a 300-400 metri. Neve possibile anche su Cuneo e sui dintorni di Torino.



Martedì la perturbazione responsabile del forte maltempo di lunedì scivolerà gradualmente verso i Balcani, portando piogge al Nordest, Marche, regioni tirreniche e Isole. Alle sue spalle registreremo un timido e temporaneo miglioramento in attesa del passaggio di un altro sistema nuvoloso che, al momento, sembrerebbe in grado di portare tra mercoledì e giovedì piogge diffuse e, localmente, di forte intensità. Le zone più critiche, all'inizio della prossima settimana, saranno, per quanto riguarda le precipitazioni nevose, le Alpi, dove le abbondanti nevicate si aggiungeranno ai già elevati quantitativi di neve presente; per quanto riguarda le piogge, la Liguria, la Toscana, l'Emilia e il Veneto.