Meteo, weekend bello solo al SudAl Nord arriva nuova perturbazione

10:41 - Nel giorno di San Valentino il tempo sarà nel complesso bello grazie al rialzo della pressione. Nel fine settimana invece, anticipa il meteorologo Andrea Giuliacci, "nuvole e piogge sparse al Nord, anche intense sul Triveneto, per il passaggio di una nuova perturbazione atlantica; bel tempo al contrario al Centrosud, dove le temperature toccheranno valori tipicamente primaverili".

Le previsioni per venerdì - Al mattino cielo per lo più nuvoloso al Sud, con qualche debole pioggia su Puglia e Calabria Tirrenica; un po' di nuvole innocue anche su estremo Nordest e zone interne del Centro, bello altrove. Nel pomeriggio ancora nubi e qualche piovasco in Puglia; alternanza fra sole e nuvole su resto del Sud, Isole, Valle d'Aosta e Piemonte, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. In serata niente piogge, ma qualche nebbia in formazione in Valpadana e nelle valli del Centro. Ventoso al Sud per venti occidentali di Maestrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento soprattutto al Nordovest. Calo termico invece sulle zone adriatiche a causa dei venti di Maestrale.



Primavera al Centrosud - Sabato arriverà la perturbazione nr. 8 del mese di febbraio. Interesserà dapprima il Nordovest e la zona tra Liguria e basso Piemonte, con le prime piogge in mattinata, e nevicate sulle Alpi Marittime. La parte avanzata della perturbazione arriverà gradualmente e nel pomeriggio le piogge si estenderanno verso la Lombardia. Nevicate Alpi occidentali intorno agli 800-1000 metri. Nubi anche in Toscana. Nel resto del Paese schiarite ampie. Tra sera e notte si intensifica la nuvolosità al Nord e alta Toscana. Piogge su Liguria, Lombardia ma si estendono a Emilia occidentale e zone alpine prealpine orientali (Trentino, Veneto, Friuli). Altalena termica al Nordovest dove si registrerà un calo delle temperature massime. Nel resto del Paese i venti si riposizioneranno da sud.



Domenica di sole pieno Sud e Isole, poche le nubi sulle regioni centrali tranne che per qualche addensamento in Toscana. Cielo molto nuvoloso invece in gran parte del Nord. Sulle regioni settentrionali saranno possibili deboli piogge sparse, tranne che su Emilia orientale e Veneto meridionale. Le piogge più intense cadranno nelle zone prealpine tra Lombardia e Triveneto con nevicate abbondanti sulle Alpi centro-orientali oltre 1200-1500. Le temperature massime saranno in aumento ovunque, con punte di oltre 20°C al Sud soprattutto sulla Sicilia settentrionale e localmente in Puglia, dove si potranno toccare anche i 24°C. Previsti sulle regioni centrali tra i 15 e i 19°C, al Nord tra gli 8 e i 15°C, tra i 15 e i 20°C al Sud. Soffieranno venti meridionali tiepidi su tutti mari.



La fase più intensa del peggioramento si vivrà nella notte tra domenica e lunedì con piogge forti al Nordest e più intese sul Friuli Venezia Giulia e anche tra il Levante ligure e l'alta Toscana. Lunedì la perturbazione si allontanerà rapidamente tanto che nel pomeriggio saranno già molte le schiarite con gli ultimi fenomeni solo sul Friuli Venezia Giulia. Successivamente affluirà aria più fresca con ridimensionamento delle temperature al Centrosud che si porteranno su valori più normali. A metà settimana potrebbe arrivare al Nord una nuova perturbazione, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.