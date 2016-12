Meteo, weekend a due facce: sabato instabile e domenica più soleggiato

10:38 - Fino a sabato in molte zone del Paese continuerà questa lunga fase instabile, con il rischio di piogge e locali rovesci soprattutto sulle regioni adriatiche del Centro e quelle meridionali, ma a tratti sarà coinvolto anche il resto dell’Italia. Domenica l'alta pressione rimonterà, anche se non in modo particolarmente efficace, e porterà un generale miglioramento del tempo. Le temperature continueranno ad aggirarsi su valori inferiori alla norma.

Venerdì rovesci e temporali soprattutto al pomeriggio - Venerdì al mattino piogge sparse e rovesci lungo il medio e basso versante adriatico. Qualche pioggia in Calabria e nel Messinese; più soleggiato su Alpi, Nordovest, versante tirrenico e Sardegna. Nel pomeriggio poche nubi su isole maggiori; nuvoloso altrove con rovesci e qualche temporale in sviluppo in gran parte del Centrosud, specie nelle zone interne, e su Alpi, est Lombardia, Liguria, centro-nord della Toscana,basso Piemonte, alto Veneto, Friuli ed Emilia. Temperature massime in lieve rialzo al Nordest e al Centro Venti ancora moderati settentrionali su alto Adriatico, Tirreno centro-meridionale e canale di Sicilia.



Gargano: instabile fino a sabato, migliora domenica - In 24 ore sono caduti in Puglia, in particolare sul Gargano, oltre 350 mm di pioggia. É un quantitativo eccezionale,che normalmente cade in queste zone nell'arco di 8-9 mesi. Nelle prossime ore, nelle zone colpite dalle forti piogge, si vivrà una pausa temporanea, in attesa di nuove piogge tra la sera e la notte. Domani sarà ancora una giornata instabile in quelle zone, con il rischio di locali rovesci intervallati da momenti di pausa. Un deciso miglioramento sembra prospettarsi solo a partire da domenica.



Weekend a due facce: sabato instabile e domenica più soleggiato - Nella notte tra venerdì e sabato si avvicinerà al Nordovest un nuovo impulso instabile che, arrivando dalla Francia, punterà sul mar ligure per poi dirigersi in mattinata sul basso Tirreno. Nel dettaglio dunque sabato avremo in generale una nuvolosità sparsa, con maggiori schiarite solo in Sardegna e parte del Nord (specialmente l’ovest), piogge e rovesci al Sud e quindi anche nella zona del Gargano, sulla fascia del basso Tirreno, e nel settore di nordest della Sicilia. Nel pomeriggio ancora effetti di instabilità con i fenomeni che si porteranno sull'alto Ionio, ma anche sui rilievi appenninici del Centro, sul basso Lazio, nel nordovest della Toscana e su Alpi e Prealpi centrali. In serata si attenueranno molto gradualmente i fenomeni. Venti moderati di Maestrale sul Tirreno. Temperature senza particolari variazioni.



Domenica sarà una giornata nel complesso abbastanza soleggiata su alto Adriatico, Emilia Romagna, buona parte del Centro e Isole. Nubi sparse sul Sud peninsulare, ma con fenomeni sempre più scarsi: al mattino qualche pioggia su Puglia adriatica e Calabria meridionale, nel pomeriggio sull'Appennino. Nel resto del Nord nubi irregolari e variabili, con tempo asciutto al mattino, poi nel corso del nel pomeriggio ci sarà il rischio di locali piogge, comunque isolate e intermittenti, su settore alpino e Piemonte, e verso sera possibili anche sulla pianura lombarda. Venti deboli con locali rinforzi di maestrale in Puglia e Sicilia. Lievi aumenti delle temperature massime al Centrosud.



Tendenza inizio settimana - Sembra confermato un timido rialzo della pressione che riguarderà soprattutto il Centrosud. Il sole si farà vedere con più decisione sulle Isole maggiori e sulle fasce costiere della Penisola. Da segnalare però una certa instabilità nel pomeriggio sulle zone dell’Appennino. Al Nord l’alta pressione sarà meno efficace e si verificherà così il passaggio di nuvole, con tempo piuttosto variabile. Lunedì giornata in generale abbastanza buona in molte zone del Paese, con fenomeni su Alpi orientali, Friuli e alto Veneto. Tra martedì e mercoledì al Nord nuvolosità irregolare con possibili sconfinamenti delle piogge anche sulle pianure vicine ai rilievi. Temperature in rialzo al Sud e Isole: valori altalenanti al Nord a seconda della copertura nuvolosa.