Meteo, weekend a due facce: inizia col brutto ma poi migliora

10:46 - Quello appena iniziato sarà un weekend dai due volti. Un inizio contrassegnato di nuovo dagli acquazzoni, ancora una volta maggiormente diffusi e intensi al Sud, in particolare sulla Puglia, e una fine con il ritorno dell'alta pressione che riporterà condizioni un po' più stabili. Con buone probabilità queste condizioni più tranquille al Centrosud persisteranno anche all'inizio della prossima settimana.

Le previsioni per sabato - Il Sud sarà ancora una volta funestato dal maltempo fin dal mattino con piogge e temporali in ulteriore diffusione durante il pomeriggio. Giornata più variabile e a tratti soleggiata al Centronord: si alterneranno nuvole e sole con prolungati momenti soleggiati, soprattutto in gran parte del Nordovest nelle pianure e nei litorali del Nordest, in Sardegna e in Sicilia; non mancherà però qualche rovescio o temporale su Alpi centro-orientali comprese le aree pedemontane di Veneto e Friuli, rilievi di Molise, Abruzzo e nel basso Lazio.



Le temperature non subiranno grosse variazioni e, nel frattempo, continuerà a soffiare il Maestrale soprattutto al Centrosud. Previsti 21 gradi per Campobasso, Potenza, 24 gradi per Ancona, L’Aquila, Bari, Catanzaro, 25 gradi per Aosta, Bolzano, Rimini, Trento, Perugia, Brindisi, Crotone, Lamezia, Taranto, 26 gradi per Bergamo, Cuneo, Genova, Imperia, Trieste, Udine, Venezia, Pescara, Rieti, Lecce, Napoli, 27 gradi per Novara, Torino, Bologna, Piacenza, Treviso, Pisa, Viterbo, Messina, Palermo, 28 gradi per Brescia, Milano, Verona, Grosseto, Roma, Reggio Calabria, Trapani, Alghero, Olbia, Sassari, 29 gradi per Firenze, Catania e Cagliari.



Le previsioni per domenica - Giornata più soleggiata che nuvolosa. Anche al Sud, seppur parzialmente, la situazione tenderà a migliorare con un cielo irregolarmente nuvoloso e con poche e isolate piogge al mattino lungo la Puglia adriatica e nel sud della Calabria, nel pomeriggio lungo l’Appennino. Un po’ di instabilità anche su Alpi, e lungo l’Appennino settentrionale. Nel resto del Paese prevarranno i momenti soleggiati alternati però da qualche innocuo annuvolamento. Temperature in lieve rialzo e venti in indebolimento.



La tendenza per la prossima settimana - Sembra confermato un timido rialzo della pressione che riguarderà soprattutto il Centrosud. Il sole si farà vedere con più decisione sulle Isole maggiori e sulle fasce costiere della Penisola. Da segnalare però una certa instabilità nel pomeriggio sulle zone dell’Appennino. Al Nord l’alta pressione sarà meno efficace e si verificherà così il passaggio di nuvole, con tempo piuttosto variabile. Lunedì giornata in generale abbastanza buona in molte zone del Paese, con fenomeni sui rilievi e nelle zone pedemontane di Lombardia e Veneto. Al momento gli aggiornamenti indicano un peggioramento nella seconda parte di martedì al Nord per l’arrivo di una perturbazione che mercoledì poi insisterà sulle regioni settentrionali e successivamente potrebbe coinvolgere il Centro. Questa tendenza è da confermare. Temperature in rialzo al Sud e nelle Isole: valori altalenanti al Nord a seconda della copertura nuvolosa.