3 giugno 2014 Meteo, venerdì arriva l'estate con tanto

10:30 - Fino a giovedì le regioni settentrionali saranno alle prese con correnti atlantiche che determineranno tempo instabile mentre l'estremo Sud verrà lambito da una perturbazione africana che però già mercoledì si allontanerà. A partire da venerdì si cambierà registro: l'incursione dell'Anticiclone nordafricano darà il via alla stagione estiva con tempo soleggiato e temperature anche oltre la soglia dei 30 gradi.

Martedì moderata nuvolosità fin dal mattino tra Piemonte e Lombardia occidentale, con ancora qualche occasionale piovasco ma in via di esaurimento. Cielo nuvoloso anche all'estremo Sud, con qualche locale pioggia tra Calabria e Sicilia orientale; nel resto del Paese dominerà, invece, il bel tempo. Fra pomeriggio e sera l'instabilità sarà in aumento attorno ai rilievi alpini e prealpini, con rovesci e temporali sparsi che in serata potranno sconfinare sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. All'estremo Sud, nel pomeriggio, la probabilità di piogge andrà gradualmente esaurendosi: dalla sera è previsto un generale miglioramento. Temperature stazionarie o in lieve risalita, ma con valori ancora leggermente sotto la media in gran parte del territorio. Venti settentrionali in prevalenza moderati nelle regioni meridionali, particolarmente forti sul Canale di Sicilia e Mar Ionio. Maestrale in Sardegna.



Mercoledì cielo nuvoloso in gran parte del Nord Italia. In mattinata locali precipitazioni tra alto Piemonte e alta Lombardia; dal pomeriggio tendenza a rovesci e temporali attorno ai rilievi alpini e prealpini in sconfinamento anche in pianura su Piemonte, Lombardia, alto Veneto e, in serata, anche Friuli. In serata locali piovaschi anche sulla Liguria di Levante. Nella notte i fenomeni si localizzeranno all'estremo Nordest. Al Centrosud tempo inizialmente buono, nel corso della giornata, specialmente al Centro, passaggi nuvolosi irregolari, più consistenti attorno all'Appennino. Nel pomeriggio possibili, locali acquazzoni nelle zone interne di basso Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature in lieve calo al Nordovest, in leggero aumento sulle regioni adriatiche e al Sud.



Giovedì il tempo resterà bello al Centrosud con prevalenza di sole, qualche annuvolamento al Nord e, localmente, sulle regioni centrali con qualche debole precipitazione residua al Nord. Assisteremo, inoltre, alla graduale rimonta dell'Anticiclone nordafricano verso l'Italia a iniziare dalle Isole maggiori: in particolare in Sardegna registreremo un sensibile rialzo termico.



Venerdì l'Anticiclone porterà l'estate su tutto il Paese con tempo stabile e un progressivo aumento delle temperature. Avremo dunque una probabile ondata di caldo, che si intensificherà nel corso del prossimo fine settimana. Il centro dell'alta pressione sarà posizionato tra la Penisola Iberica e l'Italia: le regioni più calde risulteranno pertanto quelle settentrionali e la Sardegna, dove toccheremo i 30 gradi. Addirittura, in alcune zone interne della Sardegna potremmo avere picchi fino a 35 gradi. Per quanto riguarda il Centronord, si tratterà del primo caldo afoso. Questo caldo non riguarderà soltanto la nostra Penisola: anche in Francia, Svizzera e Germania arriverà il primo caldo estivo con punte fino a 30 gradi. Nelle nostre regioni meridionali, invece, le temperature risulteranno più vicine alla norma. Questo tempo stabile ed estivo potrebbe durare con molte probabilità per buona parte della prossima settimana.