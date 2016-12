Meteo, vasta perturbazione in arrivo Weekend di pioggia al Centrosud

15:50 - Una vasta perturbazione in arrivo dall’Atlantico (la n.1 di aprile) si trova già a ridosso delle nostre regioni più occidentali con la sua parte meno attiva. Il settore più consistente di questo sistema nuvoloso raggiungerà il nostro territorio fra la notte e la giornata di venerdì; andrà a interessare soprattutto il Centrosud, anche se non mancherà qualche pioggia nell'area a sud del Po dal Piemonte all'Emilia Romagna.

Clima mite grazie ai tiepidi venti di Scirocco che determineranno un ulteriore rialzo termico soprattutto sul settore tirrenico e sulle Isole maggiori, con punte massime vicine ai 25 gradi proprio su Sicilia e Sardegna (valori da inizio giugno). Tra le città più calde oggi Palermo dove sono previsti 25 gradi, Sassari, Alghero, Trapani con 24 gradi, Bolzano, Firenze con 22 gradi, Catania, Napoli, Lamezia, Roma, Rieti, Verona e Bologna con 21 gradi. Il moto ondoso dei mari aumenterà, con mari molto mossi su Ligure, Mari intorno alla Corsica e alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.



Gli effetti dei venti di Scirocco - I tiepidi venti di Scirocco che anticipano la perturbazione porteranno con sé, oltre a un rialzo termico, anche una notevole quantità di sabbia proveniente dal deserto del Sahara che si depositerà in molte zone dell’Europa comprese anche le nostre regioni. Il rialzo termico si è già fatto sentire questa notte con temperature minime quasi ovunque intorno ai 10 gradi: questi sono valori da inizio maggio.



Previsioni per venerdì - Nuvole su tutte le regioni. Deboli piogge su basso Piemonte, Emilia e Liguria; rovesci sparsi e locali temporali in Sardegna. Al Centro rovesci fin dalle prime ore sul Lazio, in rapida estensione verso il resto del settore e al Sud nel pomeriggio. Qualche rovescio anche su ovest e nord della Sicilia. Intensi venti da sud est su Adriatico e Ionio, venti di Tramontana in Liguria, forti venti da ovest nel canale di Sardegna. Temperature in calo nei valori massimi, specie al Centrosud.



Sabato ancora gli effetti della perturbazione - Il tempo del weekend sarà ancora influenzato dal passaggio di questa perturbazione che si allontanerà gradualmente verso la Grecia nel corso di domenica. Sabato cielo in prevalenza nuvoloso anche se non mancheranno le schiarite più ampie al Nord. Tempo molto instabile con elevato rischio di rovesci e temporali nel corso della giornata su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali, Sicilia e in forma più isolata anche in Sardegna. In mattinata residue precipitazioni tra Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Tra pomeriggio e sera inoltre non si escludono isolati e brevi rovesci lungo le Prealpi tra la Lombardia e il Nordest. Giornata ancora ventosa in gran parte del Centrosud, in particolare venti anche forti di Maestrale tra Sardegna e Sicilia con mari ancora mossi o molto mossi; agitati nei Canali delle Isole. Temperature in lieve generale diminuzione nelle minime; massime in rialzo al Centronord, più sensibile al Nordovest dove potremo toccare anche i 22-23 gradi e in ulteriore lieve diminuzione all'estremo Sud.



Domenica migliora - Domenica tempo generalmente più soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti in transito al Nord, specialmente al Nordest e un po' di nubi pomeridiane in sviluppo attorno alla dorsale appenninica. Residue condizioni di instabilità all'estremo Sud con qualche rovescio residuo su Calabria, Sicilia orientale, Basilicata e Salento. Ancora ventilato al Centrosud per venti da nord. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro, in Sardegna e al Sud. Clima molto mite, primaverile con temperature anche oltre i 20 gradi al Nord e regioni tirreniche. Il miglioramento previsto domenica sarà il preludio a un inizio settimana segnato dall'alta pressione di matrice sub-tropicale e quindi più soleggiato e caldo.