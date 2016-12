12:30 - Se il tempo resta discreto nelle regioni meridionali, venerdì al Nord una nuova perturbazione porta molte nuvole, piogge sparse e temperature in calo. Si tratta però di maltempo che passerà piuttosto velocemente: nel fine settimana il tempo sarà tutto sommato buono, in prevalenza soleggiato al Nord, con qualche nuvola in più al Centrosud ma con poche piogge che bagneranno più che altro Appennino ed estreme regioni meridionali.

Le previsioni per venerdì - Al mattino nuvole su gran parte del Centronord e Sardegna. Tempo in prevalenza bello invece al Sud. Rovesci e temporali bagneranno Alpi, Lombardia Orientale, Veneto, Levante Ligure, Toscana, Abruzzo, Molise e Sardegna. Nel pomeriggio nuvole in graduale aumento anche al Sud: rovesci e temporali su Alpi, Piemonte occidentale, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Orientale, Bassa Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. In serata attenzione al peggioramento atteso tra Calabria e Sicilia con lo sviluppo di temporali. Venti in generale deboli, salvo nelle zone temporalesche.



Temperature massime in calo di alcuni gradi al Centronord e in Sardegna: A Bolzano si passerà dai 31°C di ieri a 24°C a Firenze dai 29.4°C raggiunti ieri a 25°C a Roma dai 27°C a i 23°C. Si avvertirà invece ancora caldo al Sud con valori fino a 28-29 gradi. Previsti nel pomeriggio 22°C a Torino Aosta e Cagliari, 24°C a Bergamo, Bolzano, Pescara, Roma, Alghero, 25°C a Milano, Brescia, Bologna, Trapani, Firenze, 27°C a Catania e 28°C a Bari e Crotone.



Tempo bello nel weekend - Sabato il tempo sarà discreto in gran parte Italia. Avremo condizioni di sole con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e regioni centrali tirreniche; un po' più di nuvole altrove, ma con rovesci e temporali che bagneranno solo Appennino Centro-Meridionale, Puglia (soprattutto zone interne), Calabria e Sicilia al mattino. Temperature massime in calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo nel resto d'Italia.



Domenica ancora tempo bello e soleggiato al Nord e Toscana. Tra sole e nuvole al Centrosud, comunque con pochi rovesci sull'Appennino centro-meridionale e su frusinate e reatino. Temperature in aumento soprattutto al Nord e regioni tirreniche. Nel complesso sarà una giornata piuttosto calda, con temperature praticamente estive.



La tendenza per la prossima settimana - Nella giornata di lunedì prevarrà nel complesso il sole, con qualche passaggio nuvoloso e qualche rovescio pomeridiano sui settori alpini e localmente anche sull'Appennino centro-meridionale. Il nostro Paese varrà poi raggiunto da correnti atlantiche che potrebbero contribuire all'aumento dell'instabilità: martedì temporali più diffusi su Alpi e Prealpi con il coinvolgimento anche di parte del Nordovest. Al Nord le temperature saranno vicine alla norma, mentre al Sud e Sicilia avremo la tendenza ad un aumento dei valori con un caldo estivo e temperature superiori alla norma.



Caldo anomalo in Europa - L'evento meteorologico più rilevante di questi giorni è l'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo almeno metà del continente europeo, con temperature massime che oscillano tra i 25 e i 30 gradi nell'Europa meridionale, centrale e orientale, ma con valori ben al di sopra della norma anche in quella settentrionale dove si raggiungono i 23-24 gradi. Nel nordovest della Russia, vicino al Circolo Polare Artico, si toccano i 30 gradi. La causa di questa anomalia è un promontorio di matrice sub-tropicale esteso dal Nord Africa all'Europa nord-orientale. Ieri sono stati raggiunti ben 33°C a Salisburgo e in Germania il termometro ha toccato i 30°C in molte città. Martedì registrati 33°C anche a San Pietroburgo.