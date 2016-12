13:13 - L'intensa perturbazione che indugia sull'Italia scivolerà verso Sud-Est estendendo gradualmente i suoi effetti anche alle regioni meridionali. Seguiranno giornate un po' più tranquille e stabili fino a venerdì. Le temperature resteranno su livelli oltre la norma specialmente nel fine settimana quando al Centrosud si assaporerà un clima dalle caratteristiche primaverili con massime con locali punte oltre i 20 gradi.

Le previsioni per martedì - Tempo in miglioramento al Nordovest con schiarite sempre più ampie. Qualche schiarita inizialmente anche sul Medio Adriatico e al Sud, ma in peggioramento nel corso della giornata. Piogge sparse e localmente moderate o a carattere di rovescio al Nordest, Marche e regioni centrali tirreniche; ultime deboli nevicate su Cadore e Carnia. Col passare delle ore estensione dei fenomeni al resto del Centrosud con in serata probabili rovesci e temporali sul basso versante tirrenico, mentre comincerà a migliorare gradualmente al Nordest e in Toscana.



Forti venti - Soffieranno venti forti di Maestrale nelle Isole con raffiche fino a 70-80 km/h e venti forti da sud-sudest sullo Ionio e in Puglia. In serata ci sarà un ulteriore rinforzo con raffiche localmente anche oltre i 100 km/h. Temperature massime in rialzo al Nordovest grazie alle schiarite, in diminuzione sulle Isole a causa del forte Maestrale. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 6 gradi per Bolzano, Trento, 8 gradi per Aosta, Piacenza, 9 gradi per Bergamo, Cuneo, Bologna, Verona, 10 gradi per Brescia, Novara, Torino, Rimini, Treviso, Udine, Venezia, L'Aquila, 11 gradi per Milano, Sassari, 12 gradi per Imperia, Ancona, Viterbo, Rieti, 13 gradi per Genova, Campobasso, Perugia, Alghero, 14 gradi per Pisa, Roma, Cagliari, Olbia, 15 gradi per Firenze, Grosseto, Palermo, Potenza, Trapani, 16 gradi per Pescara, Napoli, Catanzaro, 17 gradi per Crotone, Taranto, Messina, 18 gradi per Brindisi, 19 gradi per Bari, Lecce, Reggio Calabria, Catania e 20 gradi per Lamezia.



Le previsioni per mercoledì - Le zone che vedranno un miglioramento più netto saranno le Alpi, il Nordovest e la Toscana con schiarite anche ampie ma con il rischio di nebbie mattutine tra novarese, alessandrino e bassa pianura lombarda. Su alto Adriatico e Centrosud ci saranno invece molte nubi con alcune piogge tra bassa Campania, Calabria tirrenica Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Le piogge saranno per lo più deboli e intermittenti, le uniche piogge più intense saranno quelle sulla Sicilia occidentale nella seconda parte della giornata. Venti in attenuazione, ma ancora moderati tra Sud e Isole con Maestrale localmente forte in Sardegna. Temperature in calo nelle minime quasi ovunque. Massime in calo su Medio Adriatico, Sud e Sicilia. Lievi rialzi al Nord.



La tendenza - Da giovedì si vede una tendenza all'aumento della pressione che sarà più efficace al Centrosud, dove avremo temperature sopra le medie e tempo buono, in particolare sulle regioni del versante Adriatico, in quelle del Sud peninsulare e in Sicilia. Il contesto climatico sarà decisamente mite per il periodo, dal sapore primaverile, con temperature in generale rialzo. Il Nord sarà ai margini di questa alta pressione e il cielo sarà spesso più grigio. Giovedì nuvolosità in aumento su alta Toscana, Nord e Sardegna, poco nuvoloso altrove con schiarite particolarmente ampie al Sud e lungo l'Adriatico. In mattinata un po' di nebbia al Nordest. Qualche pioggia possibile tra alta Toscana e Levante ligure, deboli nevicate oltre 1000 metri sulle Alpi occidentali, in particolare Valle d'Aosta. Venti ancora moderati da occidente. Temperature senza grandi variazioni. Venerdì un po' di nuvole al Nord e regioni centrali tirreniche; qualche debole pioggia tra Levante ligure e alta Toscana.



Nel weekend primavera al Centrosud - Nel weekend le temperature aumenteranno ovunque con valori fortemente anomali al Centrosud, fino a 5-10 gradi sopra le medie. Arriveranno venti da sud associati a un anticiclone Nordafricano. Per quanto riguarda il tempo, nuvole in attenuazione in tutto il Centrosud e nelle Isole, al Nord invece avremo cielo nuvoloso con precipitazioni soprattutto in Liguria e settori alpini e prealpini.