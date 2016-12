12:46 - Dopo diversi giorni di tempo estivo e caldo afoso, secondo il meteorologo Daniele Izzo "è in arrivo sull'Italia un intenso episodio temporalesco che nel weekend coinvolgerà molte regioni. Il peggioramento sarà accompagnato da un brusco calo termico al Nord e al Centro (fino a 10 gradi in meno entro domenica)". La situazione dovrebbe migliorare nel weekend del 21-22 giugno, quando torneranno il bel tempo e temperature estive.

Le previsioni per sabato - Sabato al mattino primi temporali sulle regioni centrali, specialmente su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo; abbastanza soleggiato, tra sole e nuvole, nel resto d'Italia. Nel pomeriggio si accentua l'instabilità con numerosi temporali e rovesci in quasi tutto il Centronord (fenomeni più diffusi in gran parte del Centro e al Nordovest, meno insistenti invece sulla Pianura Padana orientale e sulle fasce costiere tirreniche) ma anche lungo l'Appennino meridionale, in Puglia centrosettentrionale, Basilicata, e settori orientali di Sicilia e Sardegna. Attenzione localmente saranno possibili fenomeni anche violenti con rischio di grandine e forti raffiche di vento. Temperature in sensibile calo al Centronord.



Le previsioni per domenica - Domenica piogge e temporali su Piemonte e Liguria, in gran parte del Centro, in Campania, Puglia, Basilicata, nord della Calabria e settori nord-orientali di Sicilia e Sardegna. Variabile tra sole e nuvole nel Nordest e all'estremo Sud. Caldo in ulteriore attenuazione al Centronord. Nell'arco di questo fine settimana potrebbero accumularsi ingenti quantità di pioggia in queste zone: cuneese, montagne del torinese, Liguria, zone appenniniche e, localmente, nelle zone del Centrosud colpite dai temporali più intensi. Probabili accumuli anche superiori ai 100 mm.



La tendenza - Questa area di instabilità ci farà compagnia per alcuni giorni, almeno fino alla giornata di giovedì 19 giugno, con episodi temporaleschi alternati a momenti più tranquilli. In particolare, lunedì nel corso della giornata quasi tutte le nostre regioni vedranno un rischi piuttosto elevato di rovesci e temporali, in un contesto di spiccata variabilità con tempo quindi instabile. Le temperature caleranno lievemente anche al Sud a inizio settimana. I valori rientreranno così nelle medie stagionali o, al Nord, lievemente al di sotto. Da venerdì 20 giugno nuova possibile rimonta dell'Anticiclone. Il weekend del 21-22 si prospetta quindi all'insegna nuovamente di tempo estivo con tanto sole e temperature in aumento: i valori probabilmente torneranno ovunque al di sopra della norma. Ricordando che il 21 giugno cadrà il solstizio d'estate, che segna l'inizio dell'estate astronomica (comunemente considerato l'inizio dell'estate), possiamo dire che quest'anno l'estate inizierà con tanto sole e clima estivo.