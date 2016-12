19 luglio 2014 Meteo, un weekend di piena estate: bel tempo su tutta Italia e alte temperature Solo nel corso della giornata di domenica, mentre gran parte del Paese continuerà a godere del tempo pienamente estivo, all'estremo Nordovest cominceranno a farsi sentire gli effetti di una nuova perturbazione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:50 - Grazie all'alta pressione che occupa l'Italia in questo fine settimana godremo ancora di tempo bello e temperature tipicamente estive, con il caldo che sarà più intenso e afoso soprattutto sabato al Nord e domenica al Centrosud, con picchi localmente oltre i 35 gradi e percepite fin quasi a 40 gradi.

Nel corso della giornata di domenica, mentre gran parte del Paese continuerà a godere del tempo pienamente estivo, all'estremo Nordovest cominceranno a farsi sentire gli effetti di una nuova perturbazione (la numero 6 del mese) che poi all'inizio della prossima settimana scivolerà lungo la Penisola portando numerosi temporali e un temporaneo ma sensibile abbassamento delle temperature.



Le previsioni per sabato 19 luglio - Bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutta l'Italia, con qualche temporale di calore isolato nel pomeriggio solo sulle Alpi Occidentali e il passaggio di innocue velature al Nordovest. Caldo e afa in ulteriore aumento, con massime comprese tra 30 e 35 gradi, ma con qualche punta anche di 36-37 gradi, come ad esempio a Sassari, Alghero e Bolzano. Moderati venti di Maestrale su Canale d’Otranto e Ionio.



Le previsioni per domenica 20 luglio - Domenica al mattino nuvole e temporali sparsi su Alpi occidentali, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nuvoloso anche su Ponente Ligure, resto del Piemonte e parte della Lombardia; in prevalenza bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine; moderata nuvolosità al Nordovest, su Toscana e Sardegna, con il rischio di occasionali rovesci o temporali su Piemonte, Liguria di Levante, alta Toscana, Emilia occidentale, Sardegna occidentale. Per lo più bello altrove, ma con nubi irregolari in transito nel resto del Centronord.



Tra la sera e la notte tendenza a un peggioramento con temporali più diffusi su Nordovest, Emilia, Veneto occidentale: non si escludono locali temporali anche su Sardegna nord-orientale, bassa Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Caldo in lieve attenuazione all'estremo Nordovest, in ulteriore aumento invece al Centrosud con massime in generale comprese al Nordest e al Centrosud tra 32 e 37 gradi: punte fino a 40 gradi a Sassari e Oristanto, 38 gradi ad Alghero, 37 gradi a Olbia, 36 gradi a Catania e Firenze.