Meteo, un weekend di nuvole

10:25 - Per il meteo sarà un weekend caratterizzato da un aumento dell'instabilità, con nuvolosità più diffusa e la possibilità di qualche fenomeno in più, ma confinato soprattutto a ridosso dei monti. La prossima settimana, dopo un inizio soleggiato e molto mite, verrà disturbata dal transito di un nucleo di aria più fredda diretto verso l'Europa centrale e orientale che, fra martedì e mercoledì lambirà anche l'Italia.

Le previsioni per sabato - Giornata fra sole e nuvole in gran parte d'Italia. Alcune piogge o rovesci saranno possibili soprattutto nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, nelle zone alpine orientali e in Sardegna. In serata e nella notte il tempo resterà ancora instabile con il rischio di alcune precipitazioni tra le regioni del Medio Adriatico, la Basilicata e la Puglia.



Temperature massime senza notevoli variazioni, al più in leggera flessione ma con valori oltre la media soprattutto al Nord e nelle zone occidentali del Paese. Tra le città più calde oggi Bolzano con 23 gradi, Catania con 22 gradi, Aosta, Firenze, Reggio Calabria con 21 gradi, Brescia, Novara, Bologna, Verona, Crotone con 20 gradi. 19 gradi sono previsti per Bergamo, Milano, Piacenza, Trento, Trieste, Grosseto, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Lamezia, Napoli, Taranto, Messina, Trapani, Olbia, Sassari, 18 gradi Cuneo, Genova, Torino, Treviso, Udine, Venezia, L'Aquila, Rieti, Viterbo, Bari, Catanzaro, Lecce, Palermo, Alghero, Cagliari, 17 gradi per Ancona, Brindisi, 16 gradi per Imperia, Rimini e 15 gradi per Campobasso.



Le previsioni per domenica - Domani cielo in prevalenza nuvoloso in tutto il Paese ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio nelle regioni di Nordovest. Tempo instabile con elevato rischio di rovesci o isolati temporali al mattino su Puglia e Basilicata, in estensione nel pomeriggio a Calabria, Campania e Lazio centro-meridionale. Sempre nel pomeriggio isolati e brevi rovesci saranno possibili anche nelle zone interne montuose di Sicilia e Sardegna. Dalla sera tendenza a generale esaurimento dei fenomeni con rasserenamenti ovunque nella notte. Temperature massime in lieve rialzo al Nordovest e in Sardegna; stazionarie o in leggero calo al Sud e sempre su livelli gradevoli.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì tempo buono, con cielo sereno o poco nuvoloso quasi dappertutto e temperature in generale aumento con picchi di 24-25°C al Nordovest. Verso sera ci sarà la tendenza a un aumento della nuvolosità all'estremo Nordest dovuto alla coda della perturbazione che tra martedì e mercoledì dovrebbe scivolare verso sud, lungo la Penisola interessando soprattutto le regioni adriatiche e meridionali dove darà luogo anche ad alcune precipitazioni. Le temperature tenderanno a calare, martedì soprattutto al Nordest e sul Medio Adriatico, mercoledì il calo si estenderà a tutto il Paese e sarà sensibile lungo l'Adriatico dove avremo anche un'intensificazione dei venti nord-orientali. A seguire temporanea fase più stabile per le giornate di giovedì e venerdì, mentre un peggioramento generale del tempo potrebbe arrivare proprio per il weekend pasquale, tra sabato e domenica. Si tratta di una previsione ancora incerta che andrà confermata.