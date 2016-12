Meteo, un weekend di maltempo E lunedì una nuova perturbazione

10:29 - Nel corso della giornata nuovo deciso peggioramento del tempo per l'arrivo di un'altra perturbazione, con piogge che bagneranno gran parte del Nord e le regioni tirreniche. "Il passaggio della perturbazione - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci - darà vita a un vasto vortice di bassa pressione che nel fine settimana porterà altra pioggia su gran parte dell'Italia (specie sabato), molto vento e un po' di freddo tipicamente invernale".

Le previsioni per venerdì - Nuvole su gran parte del Paese, con pochi sprazzi di tempo bello solo all'estremo Sud e versante adriatico. Al mattino qualche pioggia su Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, con deboli nevicate sulle zone alpine fino a quote collinari. Nel pomeriggio piogge diffuse al Nord e, a carattere più isolato, anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; neve sulle Alpi oltre 600-800 metri. In serata ancora piogge al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna.



Attenzione: rischio di piogge forti accompagnate da temporali in serata su Liguria e alta Toscana. Venti moderati o forti occidentali sui mari di ponente. Temperature massime stazionarie o in leggero calo.



Le previsioni per sabato - Cielo da nuvoloso a coperto ovunque, con alcune schiarite in giornata lungo le coste del medio Adriatico. Nella mattinata precipitazioni diffuse al Nord, al Centro (ma in esaurimento su Toscana, Umbria, alto Lazio,) Campania, Sicilia e ovest Sardegna. Nel pomeriggio tempo perturbato al Nordest; instabile al Nordovest, regioni tirreniche, Sardegna e gran parte del Sud. Possibili temporali. Limite delle nevicate tra 600-900 al Centronord e Sardegna, 900-1200 sull'Appennino meridionale. A fine giornata tendenza a miglioramento a partire dal Nordovest. Temperature in generale diminuzione, ma in generale nelle medie della stagione.



Attenzione: soffieranno inoltre venti intensi occidentali (con raffiche fino a 70/80 km/h) al Centrosud e Isole (soprattutto in Sardegna e sul Tirreno). Possibili mareggiate sulle coste esposte a ovest e mari molto mossi o agitati.



Le previsioni per domenica - La perturbazione è accompagnata da aria fredda che darà vita a un vortice di bassa pressione il quale si posizionerà sull'Italia centrale. Attorno al vortice si avviterà la perturbazione che manterrà il tempo molto instabile al Nordest e Centrosud. Al Nordovest invece, dopo un sabato perturbato, ci sarà un miglioramento del tempo, e sarà l'unica zona del Paese dove si vedrà anche un po' di sole. Nella mattinata le precipitazioni al mattino saranno più probabili in Triveneto, sul medio basso Tirreno e in Sicilia a partire dall'ovest. Nella seconda parte della giornata le piogge del Triveneto, dove avremo un parziale miglioramento, scivoleranno verso l' Emilia Romagna. Aumenterà l' instabilità sul medio Adriatico, ma anche in Umbria, Basso Lazio, Puglia con precipitazioni diffuse accompagnate in molti casi da rovesci o temporali. Continuerà a dominare l'instabilità anche sul basso Tirreno e in Sicilia. La zona con le piogge più intense sarà proprio la Sicilia dove avremo anche rovesci e forti temporali. Cadrà la neve sulle zone montuose tra i 700 e i 1000 metri, in Sicilia neve al di sopra dei 1000 metri. Questa fase di instabilità a fine giornata si attenuerà con piogge meno diffuse. Temperature massime in rialzo anche sensibile al Nordovest grazie al miglioramento. In lieve calo lungo l'Adriatico e all'estremo sud. I venti saranno in attenuazione ma potranno essere ancora moderati al Sud e sulle Isole, con forte maestrale in Sardegna.



La tendenza - Per l'inizio della prossima settimana si prospetta l'arrivo di una nuova perturbazione, la prima di marzo, che giungerà dal nord atlantico e sarà accompagnata da una massa d'aria fredda. Si tratta di una perturbazione del tutto simile alla nr. 13 di febbraio. Manterrà le temperature nella norma, tipiche di fine inverno. Cadranno le piogge sul Nord a iniziare dal Nordovest (anche se sulle regioni nord-occidentale gli effetti saranno scarsi). Poi tra fine di lunedì e martedì il maltempo coinvolgerà il Nordest e il Centrosud. Al Nordovest tempo in miglioramento. A seguire tra mercoledì e giovedì ci saranno ancora strascichi di aria fredda che manterranno una certa instabilità al Centrosud, anche a causa di un vortice di bassa pressione che si isolerà tra lo Ionio e la Grecia. Da giovedì e per i giorni seguenti i modelli sembrano confermare una rimonta dell' alta pressione che porterà un sensibile rialzo delle temperature e un periodo più stabile e mite.