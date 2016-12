Meteo, un ponte di bel tempo perfetto per le gite al mare

10:58 - L'instabilità sull'Italia migliora: rovesci e temporali si concentrano nella seconda parte del giorno e in gran parte solo sulle aree montuose, mentre lunedì nuvole e fenomeni riguarderanno gli estremi del Paese, quindi parte del Nord e l'estremo Sud. "Nel complesso - spiega il meteorologo Giovanni Dipierro - possiamo dire dunque che questo ponte del 2 giugno si conferma ottimo per le gite, specialmente nelle località marittime".

Le previsioni per domenica - Al mattino nubi sparse su Nordovest, Friuli, medio e basso Adriatico e Sud peninsulare con piogge isolate nel Gargano e nel Cosentino, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali su Prealpi, Friuli Venezia Giulia e Appennino centromeridionale, in serata possibili anche sulle zone pedemontane di Piemonte e Lombardia. Temperature massime in rialzo al Centronord e Sardegna. Venti moderati di Maestrale su medio e basso Adriatico.



Le previsioni per lunedì - Quella di lunedì 2 giugno sarà una bella giornata di sole sulle coste adriatiche, al Centro e in Campania, Basilicata e nord della Sardegna. Prevalenza di nuvole altrove con alcune brevi piogge in rapido transito tra Sicilia e sud della Calabria e locali rovesci o temporali soprattutto pomeridiani su Friuli, Alpi, Prealpi, Appennino emiliano e pianure adiacenti. Massime in lieve calo su Alpi, Piemonte e Sicilia, in leggero rialzo altrove. Ventoso per venti orientali in Sicilia. Clima ovunque gradevole, con temperature per lo più nella norma.



La tendenza - Martedì avremo cielo sereno o poco nuvoloso al Centrosud e sulle Isole, con l’eccezione di Sicilia e Calabria, dove avremo più nubi a causa della perturbazione nord-africana giunta lunedì. Al Nord nuvolosità variabile, accompagnata da qualche rovescio o temporale soprattutto sui rilievi e in particolare nella seconda parte della giornata. Venti deboli o in attenuazione ovunque, temperature stazionarie o in lieve aumento con valori nella norma. Tra mercoledì e giovedì mattina una nuova perturbazione atlantica transiterà al Nord, producendo i suoi maggiori effetti specialmente su Alpi e Prealpi: qualche rovescio possibile anche in Liguria e alta Toscana. Da giovedì assisteremo alla graduale rimonta dell’Anticiclone nordafricano verso l’Italia: Anticiclone che determinerà tempo stabile con un progressivo aumento delle temperature. Avremo dunque una probabile, moderata ondata di caldo con apice nel corso del prossimo fine settimana.