Meteo, un po' di instabilità: da giovedì finalmente bello ovunque

10:24 - Oggi la perturbazione numero 2 di agosto porterà un nuovo moderato peggioramento al Nord, con un po' di temporali soprattutto al Nordest, e alcuni fenomeni anche al Centro. Mercoledì, prima di abbandonare la Penisola, la perturbazione darà luogo a un po' di instabilità anche al Sud.

Poi da giovedì grazie all'alta pressione godremo di tempo in prevalenza bello per almeno 5-6 giorni, a parte un po' di instabilità che continuerà a interessare il Nord Italia, principalmente le zone alpine. Le temperature aumenteranno gradualmente: a partire dal fine settimana si farà sentire un po' di caldo con le temperature massime che oltrepasseranno i 30 gradi in gran parte d’Italia.



PREVISIONI PER OGGI (MARTEDI')



Oggi giornata tra sole e nuvole al Nord (andrà meglio al Nordovest, specialmente sul Piemonte), alta Toscana, dorsale appenninica fino al nord della Puglia dove si avrà il rischio di sviluppo di qualche rovescio o temporale; localmente i fenomeni potranno coinvolgere le coste adriatiche, specialmente verso sera. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Temperature massime in aumento in Sicilia, stazionarie o in lieve diminuzione nel resto d'Italia. Venti di maestrale, di moderata intensità tra il basso Adriatico, il Salento e lo Ionio orientale.



PREVISIONI PER DOMANI (MERCOLEDI')



Mercoledì giornata nel complesso soleggiata. Locali addensamenti al mattino su Appennino, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria tirrenica con occasionali rovesci sul medio Adriatico e sul Gargano; nel pomeriggio prevarrà il bel tempo al Centronord, ancora un po' instabile al Sud con qualche breve rovescio o temporale su Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, alta Calabria (fenomeni più probabili nelle zone interne). Temperature massime in lieve calo al Sud e sulle Isole, in aumento al Nord e ovunque comprese tra 27 e 33 gradi. Maestrale moderato su Puglia e Isole.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Nella seconda parte della settimana pressione in rialzo, con una fase di tempo finalmente più stabile per la maggior parte del nostro Paese. Le estreme regioni settentrionali saranno invece ancora una volta più esposte al transito di perturbazioni di passaggio sull'Europa centrale. Assisteremo anche a un innalzamento termico, più sensibile nel corso del fine settimana, con clima caldo: temperature massime in generale comprese tra 29 e 33 gradi. Almeno fino a domenica, quindi, temperature nella norma.