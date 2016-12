Meteo, un fine settimana d'estate

12:58 - Il fine settimana si preannuncia bello e caldo, con qualche passaggio nuvoloso solo al Nord. Solo domenica una perturbazione lambirà l'Italia, in particolare le regioni settentrionali, portando un aumento dell'instabilità su Alpi, Prealpi ed estremo Nordest. Durante tutto il fine settimana le temperature rimarranno oltre la norma, tipiche di fine primavera o addirittura inizio estate.

Le previsioni per sabato - Oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l'Italia. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso al Nord per il passaggio di nubi medio-alte. Nuvolosità più consistente invece su Orobie, Trentino Alto Adige e Friuli: qui saranno possibili alcuni rovesci o temporali. Per il resto cielo ancora sereno o poco nuvoloso, con qualche locale annuvolamento lungo l'Appennino. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento: punte anche superiori ai 25 gradi. Venti in generale di debole intensità.



Le previsioni per domenica - Domenica tempo ancora generalmente soleggiato al Centrosud, salvo il passaggio di qualche velatura. Al Nord cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con nubi più consistenti su Alpi, Prealpi, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove sarà maggiore il rischio e locali temporali. Tra pomeriggio e sera non si esclude qualche sconfinamento verso la Lombardia e il Veneto: fenomeni localmente intensi e insistenti su Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Venti meridionali in rinforzo: in particolare forte Libeccio tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno. Temperature in ulteriore, lieve aumento nelle regioni adriatiche, al Sud e nelle Isole, dove si potranno toccare i 27-28 gradi; in leggero calo su Alpi, Prealpi ed estremo Nordest.



La tendenza - Nella prima parte della settimana, e in particolare tra la sera di lunedì e la giornata di mercoledì, aria più fresca in discesa dal nord Europa porterà una fase di tempo piuttosto instabile, con il rischio di temporali, dapprima sul Nordest (lunedì sera) e regioni centrali (martedì) e poi anche al Sud (tra martedì sera e mercoledì) con un generale rinforzo dei venti settentrionali e un probabile calo, piuttosto sensibile, delle temperature (diminuzione anche nell'ordine dei 10-12 gradi).