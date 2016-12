25 settembre 2014 Meteo: ultime piogge sulle regioni del Sud, da venerdì sole e caldo su tutta la penisola L'alta pressione tornerà a prevalere dovunque con temperature sopra la media Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - La perturbazione numero 5 di settembre sta per lasciare il nostro Paese, ma prima di abbandonarci porterà ancora qualche pioggia al Centrosud, con temporali anche di forte intensità specie in Sicilia, Calabria e sul versante adriatico, dalle Marche alla Puglia. Da venerdì l'alta pressione interesserà tutto il territorio, garantendo un weekend ovunque bello e soleggiato.

“Prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione numero 5 di settembre porterà nelle prossime ore ancora un po’ di piogge al Centrosud- dice il meteorologo Flavio Galbiati- con temporali anche di forte intensità, specie in Sicilia, Calabria e sul versante adriatico, dalle Marche alla Puglia. Poi, da domani, l’alta pressione tornerà ad allungarsi sul nostro Paese dove garantirà un fine settimana ovunque bello e soleggiato”. Giovedì mattina rovesci e temporali in Calabria e Sicilia, localmente anche forti; più isolati su bassa Toscana, alto Lazio, Campania, Salento e Sardegna. Nuvole su Alpi orientali, Levante Ligure, pianura veneta e interno del Centro. Poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità, con rischio piogge e temporali su gran parte del Centrosud, anche forti in Calabria e lungo l’Adriatico dalle Marche alla Puglia settentrionale. Qualche rovescio in Sardegna. Si attenuano i fenomeni in Sicilia, mentre al Nord prevale il bel tempo al Nord, con più nubi sulle zone adriatiche.



Temperature in calo nelle isole maggiori, stazionarie o in leggero rialzo altrove, e comunque massime in generale comprese tra 20 e 25 gradi, con qualche punta fino a 27-28 gradi solo in Calabria e Sicilia. Vento sulle isole per venti occidentali o di Maestrale.



Venerdì soleggiato, qualche pioggia su Puglia, Calabria e Sicilia - Venerdì il tempo sarà soleggiato fin dal mattino al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Un po’ di nubi sul resto del Paese. Ancora qualche residua pioggia o rovescio su Puglia, Calabria e Sicilia: con il passare delle ore questi fenomeni si faranno sempre più circoscritti alla zona intorno allo Stretto di Messina. Temperature in calo sul medio Adriatico e al Sud a causa dei venti settentrionali.



Fine settimana di tempo sereno - Nel weekend la vasta area di alta pressione darà i suoi massimi effetti con prevalenza di bel tempo. Sabato avremo gli ultimi locali annuvolamenti a ridosso dell’Appennino meridionale e sul basso Ionio, ma sostanzialmente con tempo asciutto. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Domenica sarà una splendida giornata di sole, con nubi quasi del tutto assenti e venti in attenuazione. Le temperature nel weekend tenderanno ad aumentare con valori, soprattutto domenica, anche leggermente sopra le media e clima quindi ovunque gradevole.



Anche la prossima settimana inizierà con tempo buono: gradualmente, però, potranno ripresentarsi un po’ di nuvole al Nordovest e in Sardegna. Un cambiamento più significativo potrebbe avvenire verso metà settimana ma con una tempistica ancora da definire nei dettagli.